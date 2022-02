La liste des classes disponibles – Lost Ark

Comme de nombreux autres MMORPG, Lost Ark dispose de nombreuses classes à découvrir, qui vont totalement chambouler le gameplay et la perception que l’on peut avoir du jeu. Si toutes les classes qui sont sorties en Asie ne sont pas encore disponibles en Occident, la version occidentale nous donne tout de même accès à 5 archétypes différents, qui débouchent sur 15 classes. Afin de vous aider à y voir clair dans le choix à faire pour votre aventure, nous vous listons l’ensemble des classes disponibles dans Lost Ark.

Quelles sont les classes disponibles au lancement ?

Pour le moment, au lancement du jeu, il existe 15 classes qui sont réparties dans les 5 archétypes à choisir. Voici en quoi consistent ces classes.

Guerrier

Cet archétype est, comme son nom l’indique, très porté sur le combat au corps à corps, qui effectuent de grosses attaques et qui savent bien encaisser. Voici la liste des trois classes disponibles pour l’archétype Guerrier :

Berserker : Armés d’un espadon, les Berserkers sont des combattants qui n’hésitent pas à foncer sur les ennemis, et qui peuvent effectuer de grands dégâts de zone tout en entrant en Furie, ce qui augmente leurs capacités.

: Armés d’un espadon, les Berserkers sont des combattants qui n’hésitent pas à foncer sur les ennemis, et qui peuvent effectuer de grands dégâts de zone tout en entrant en Furie, ce qui augmente leurs capacités. Paladin : Les Paladins sont des guerriers plus défensifs, qui peuvent utiliser de la magie pour aider leurs coéquipiers tout en infligeant des dégâts divins.

: Les Paladins sont des guerriers plus défensifs, qui peuvent utiliser de la magie pour aider leurs coéquipiers tout en infligeant des dégâts divins. Pistolancier : Les Pistolanciers sont équipés d’une grande lance et d’un bouclier, et offrent le meilleur rempart du jeu pour protéger toute l’équipe.

Martialiste

Les Martialistes sont des combattants de mêlée, qui utilisent leurs poings comme des armes à part entière, et qui sont spécialisés dans les attaques légères avec de grands combos à effectuer. Voici la liste des trois classes disponibles pour l’archétype Martialiste :

Essentialiste : Les Essentialistes sont parmi les personnages les plus rapides du jeu, et frappent à l’aide de la force du vent, notamment pour effectuer des combos aériens.

: Les Essentialistes sont parmi les personnages les plus rapides du jeu, et frappent à l’aide de la force du vent, notamment pour effectuer des combos aériens. Elémentiste : Cette classe peut déchainer les puissances élémentaires en plus de maitriser l’art du combat de mêlée.

: Cette classe peut déchainer les puissances élémentaires en plus de maitriser l’art du combat de mêlée. Pugiliste : Les Pugilistes frappent plus lourdement que les autres Martialistes, avec une bonne défense et de lourds dégâts pour une classe assez polyvalente.

: Les Pugilistes frappent plus lourdement que les autres Martialistes, avec une bonne défense et de lourds dégâts pour une classe assez polyvalente. Spirite : Contrairement aux autres Martialistes, les Spirites jonglent entre le combat au corps à corps et les attaques à distance, avec des attaques propulsant de l’énergie.

Tireur d’élite

Comme son nom l’indique, cette classe est spécialisée dans le combat à distance avec des armes à feu et d’autres armes plus exotiques, leur permettant d’infliger des dégâts sans trop risquer leur peau dans la mêlée. Voici la liste des trois classes disponibles pour l’archétype Tireur d’élite :

Fusilière : Dignes des plus grands cow-boy, les Fusilières possèdent une grande vitesse et dégainent à la vitesse de lumière, en alternant entre leurs deux armes selon les situations.

: Dignes des plus grands cow-boy, les Fusilières possèdent une grande vitesse et dégainent à la vitesse de lumière, en alternant entre leurs deux armes selon les situations. Artilleur : Les Artilleurs sont équipés de gros canons, ce qui les rend forcément plus lent, mais aussi plus puissants avec un bon rayon d’attaque.

: Les Artilleurs sont équipés de gros canons, ce qui les rend forcément plus lent, mais aussi plus puissants avec un bon rayon d’attaque. Franc-tireur : Les Francs-tireurs peuvent aussi opter pour plusieurs armes afin de s’adapter à toutes les situations et à tous les ennemis.

: Les Francs-tireurs peuvent aussi opter pour plusieurs armes afin de s’adapter à toutes les situations et à tous les ennemis. Salve implacable : Cette classe attaque à l’aide d’arc et peuvent facilement se faire oublier sur le champ de bataille grâce à un mode furtif, pour viser avec précision.

Mage

Comme on peut s’en douter, les Mages sont les combattants qui utilisent la magie pour se battre à distance, aussi bien avec des sorts de supports que des sorts dévastateurs offrant de grands dégâts de zone. Voici la liste des trois classes disponibles pour l’archétype Mage :

Barde : Les Bardes sont ceux qui se rapprochent le plus du rôle de healer dans le jeu, avec beaucoup de soins et un support considérable pour l’équipe.

: Les Bardes sont ceux qui se rapprochent le plus du rôle de healer dans le jeu, avec beaucoup de soins et un support considérable pour l’équipe. Sorcière : A l’inverse, les Sorcières sont spécialisées dans les sorts offensifs, et peuvent utiliser les éléments pour faire un vrai carnage sur le champ de bataille.

Assassin

Les Assassins se glissent dans l’ombre et attaquent rapidement leurs ennemis en utilisant les forces des ténèbres. Voici la liste des trois classes disponibles pour l’archétype Assassin :

Démoniste : Les Démonistes peuvent véritablement user des pouvoirs des ténèbres en canalisant leur énergie pour attaque, mais aussi pour se créer un clone.

: Les Démonistes peuvent véritablement user des pouvoirs des ténèbres en canalisant leur énergie pour attaque, mais aussi pour se créer un clone. Sanguelame : Les Sanguelames sont davantage spécialisés dans les attaques rapides à l’épée, avec beaucoup de combos à découvrir.

Quelle classe choisir ?

C’est l’un des points appréciables de Lost Ark, il n’y a pas vraiment de classe dominante par rapport à d’autres ou alors « périodiquement ». En effet, les développeurs assurent vouloir équilibrer le jeu au maximum afin de ne pas tomber dans ce piège. Ainsi, jouez la classe que vous voulez et avec laquelle vous vous amusez le plus. Lost Ark prévoit en plus d’en ajouter sur la durée. Au lancement, 15 classes sont disponibles chez nous contre 22 en Corée dont un archétype de plus.

Avec l’absence de la trinité habituelle des MMO, toutes les classes sont utiles. Ainsi, votre choix se fera en fonction de vos préférences : Mêlée ou distance, DPS ou support, PVP ou PVE… Lost Ark est aussi prévu pour que vous jouiez plus d’un personnage en offrant (ou en achetant) des tickets de croissance qui vous permettent de ne pas se retaper la phase de « leveling ».

Sans oublier que vous pouvez personnaliser chaque classe de différentes manières en fonction des caractéristiques privilégiées. L’important est d’être certain de votre choix avant d’y investir des ressources à partir du niveau 50. N’hésitez pas ainsi à essayer plusieurs classes lors de l’introduction du jeu si vous avez un doute. Vous pouvez également consulter notre guide débutant pour plus de conseils afin de bien démarrer.