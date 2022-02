Quel pack Fondateur faut-il choisir ? – Lost Ark

Lost Ark sort officiellement cette semaine en Occident, et sera bien disponible en free-to-play, mais cela n’a pas empêché Amazon Games de mettre à disposition des Packs Fondateur, qui sont quant à eux payant. Ces différents packs permettent d’avoir accès à des bonus en plus pour bien démarrer dans la partie, notamment à un accès anticipé de trois jours qui donne un peu d’avance. Voici la liste des packs Fondateurs disponibles pour Lost Ark.

Quel pack Fondateur choisir ?

histoire de démarrer du bon pied dans Lost Ark, certains auront peut-être envie de mettre la main au portefeuille afin de se procurer un Pack Fondateur, qui dispose de plusieurs avantages.

Pack Fondateur Bronze – 14,99 €

Ce pack de départ est surtout utile pour avoir accès au jeu en avance sans trop dépenser, mais aussi s’offrir les 30 jours d’avantages d’Aura cristalline, ce qui sera bien utile pour progresser rapidement car l’Aura Cristalline accélère les temps de recharge et donne des réductions (notamment sur les frais de voyage). Voici le contenu du Pack Fondateur Bronze :

Accès anticipé (3 jours)

Familier exclusif du Fondateur

Titre Fondateur

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Pack Fondateur Argent – 24,99 €

Le Pack Fondateur Argent donne accès aux mêmes récompenses que le Bronze, si ce n’est qu’il donne 1 000 cristaux royaux en plus ainsi que 10 000 argent, tout comme des coffres qui vous aideront à chaque palier de niveau atteint. Voici le contenu du Pack Fondateur Argent :

Accès anticipé (3 jours)

1 000 cristaux royaux

Familier exclusif du Fondateur

Titre Fondateur

30 plumes de résurrection

10 000 d’argent

Caisse d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Pack Fondateur Or – 49,99 €

Le pack Fondateur Or est un peu plus cher mais vous donne tous les avantages des précédents packs, avec en plus de cela une extension d’emplacement pour un personnage supplémentaire, ce qui n’est pas à négliger pour celles et ceux qui veulent vraiment s’investir dans le jeu. Voici le contenu du pack Fondateur Or :

Accès anticipé (3 jours)

4 000 cristaux royaux

Familier exclusif du Fondateur

Apparence exclusive du Fondateur

Extension d’emplacement de personnage supplémentaire

Titre Fondateur

30 plumes de résurrection

10 000 d’argent

Caisse d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Pack Fondateur Platine – 99,99 €

Le plus cher des packs, mais aussi celui qui récompense le plus. Peut-être même trop cher pour certains, même s’il offre des bonus très confortables, avec une monture exclusive. Voici le contenu du Pack Fondateur Platine :

Accès anticipé (3 jours)

7 000 cristaux royaux

Monture exclusive du Fondateur

Familier exclusif du Fondateur

Apparence exclusive du Fondateur

Apparence du Fondateur

Extension d’emplacement de personnage supplémentaire

Titre Fondateur

Fond d’écran exclusif du Fondateur

Structure exclusive du Fondateur

Coffre de sélection de cadeau d’affinité légendaire

Paquet de cartes en édition limitée du lancement

60 plumes de résurrection

50 000 d’argent

5 Caisses d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Avant de choisir un pack, hormis si vous souhaitez disposer de l’accès anticipé (dans le cas où vous consulter cet article avant la sortie officielle), on ne pourra que vous recommander de bien vous renseigner sur le jeu et de le tester afin de voir s’il vous convient. Vous pouvez par exemple consulter notre test afin d’en savoir plus.

Une fois cela fait, on serait plutôt tenté de dire que le pack Argent semble offrir le meilleur rapport qualité-prix, surtout avant le lancement, même si le pack Or est également recommandable.

N’oubliez pas que Lost Ark est un free-to-play, et que ces packs servent uniquement à avancer un peu plus vite, en plus d’avoir accès à des montures ou des skins uniques.