Dans Lost Ark, on peut être vite perdu de par la somme d’informations qui s’additionnent constamment. Comme bon nombre de MMO Coréen, Lost Ark a en plus la particularité de diluer ses activités et récompenses à travers une foule de monnaies diverses. Afin d’y voir plus clair, voici un guide qui vous détaille chacune d’elle tout en donnant leur degré d’importance et la manière de les acquérir. Sans oublier celles qui impliquent de dépenser de l’argent réel.

A quoi servent les pièces d’argent dans Lost Ark ?

Les pièces d’argent sont la monnaie la plus commune du jeu. Elles vous accompagnent dés le départ et typiquement, il est possible d’en gagner presque partout. Chaque quête et activité vous permettent d’en gagner des quantités largement raisonnables. Toutefois, même si cela reste une chose commune à laquelle on s’habitue vite, il ne faut pas négliger son importance car il s’agit d’une denrée dont on a constamment besoin. Voici quelques exemples importants où vous utilisez des pièces d’argent :

Tailler vos pierres

Utiliser le paquebot pour le système de voyage rapide

Utiliser le Bifröst (également voyage rapide)

Acheter de la nourriture pour les recettes

Acheter des potions

Acheter des pierres d’éveil

Réparer votre équipement

Améliorer votre équipement

A quoi servent les pièces d’or dans Lost Ark ?

Les pièces d’or sont sans doute la monnaie la plus importante du jeu devant les pièces d’argent. Ce sont elles qui influent sur l’économie du jeu. Elles vous sont utiles pour des dépenses primordiales, notamment durant votre endgame. A partir d’un certain point il faudra en dépenser pour améliorer votre équipement, mais surtout il s’agit de la monnaie servant à vendre et acheter des items au marché. D’où son rôle dans l’équilibre économique du MMO.

Elles sont d’autant plus importantes puisqu’elles interviennent également dans le change puisque l’on peut échanger des cristaux contre des pièces d’or et inversement. Il s’agit donc du meilleur moyen de convertir, en quelque sorte, votre argent réel pour obtenir de l’or. Attention toutefois, car ces échanges sont limités en quantité chaque jour.

A quoi servent les cristaux dans Lost Ark ?

Les cristaux classiques (ou bleus) s’obtiennent principalement en achetant des packs avec des cristaux royaux (voir ci-dessous), mais ils peuvent également s’obtenir via quelques activités du jeu. Elles servent à acheter des cosmétiques dans la boutique et surtout l’aura cristalline qui offre des avantages non négligeables pour les joueurs du MMO. Ces cristaux servent aussi à de nombreux services qui vous permettent de gagner du temps comme terminer immédiatement une expédition ou une recherche dans la forteresse.

A quoi servent les cristaux royaux dans Lost Ark ?

Les cristaux royaux sont la principale monnaie « premium » de Lost Ark. Le titre reste un Free to Play, il s’agit donc d’une ressource que l’on achète avec de l’argent réel. Elles peuvent donc s’acheter dans la boutique et vous permettent d’obtenir des montures, des familiers et différents packs de cristaux classiques. Comme nous l’avons évoqué plus haut, ces cristaux peuvent également servir à acheter de l’or.

A quoi servent les pièces de Pheon dans Lost Ark ?

Les pièces de Pheon vous permettent d’acheter des objets dans l’hôtel des ventes (second onglet après le marché) en plus d’une somme en pièces d’or. A part ça, ils n’ont pas vraiment d’utilité. Elles s’obtiennent via quelques quêtes et récompenses journalières.

A quoi servent les pierres sanguines du sylmaël dans Lost Ark ?

Les pierres sanguines de silmaël (ou cristaux de guilde) sont obtenues en accomplissant des activités de guilde comme des dons de guilde, des quêtes de guilde, des raids, des donjons, etc. Celles-ci peuvent être échangées contre une tonne d’objets différents dans une boutique exclusive à la guilde.

A quoi servent les pierres de la providence dans Lost Ark ?

Ces pierres vous permettent d’acheter des coffres auprès des PNJ permettant d’accélérer vos relations via le système d’affection avec les PNJ. Pour débloquer des tas d’objets utiles via ce biais, vous allez avoir besoin de bon nombre de ces pierres. Elles s’obtiennent en tuant certains monstre mais essentiellement en complétant les quêtes du jeu.

A quoi servent les doublons de pirate dans Lost Ark ?

Les doublons de pirates sont utilisés pour toutes les activités liées d’une manière ou d’une autre à vos navires. Qu’il s’agisse de les améliorer, d’acheter du matériel ou d’embaucher de nouveaux PNJ pour votre équipage, vous avez besoin de ces pièces pour quasiment tout. Le moyen le plus rapide d’obtenir ces pièces est à travers les événements en mer. Sinon, vous les obtenez dans les coffres au trésor que vous pêchez hors de la mer en naviguant, en battant des navires fantômes par exemple. Les doublons de pirates sont utilisés pour toutes les activités liées d’une manière ou d’une autre à vos navires. Qu’il s’agisse de les améliorer, d’acheter du matériel ou d’embaucher de nouveaux PNJ pour votre équipage, vous avez besoin de ces pièces pour quasiment tout. Le moyen le plus rapide d’obtenir ces pièces est à travers les événements en mer. Sinon, vous les obtenez dans les coffres au trésor que vous pêchez hors de la mer en naviguant, en battant des navires fantômes par exemple.

A quoi servent les sceaux de la forteresse dans Lost Ark ?

Etant donné que nous avons consacré un guide entier pour la forteresse, nous vous renvoyons vers la fin de ce dernier afin de savoir ce que sont les différents types de sceaux dans Lost Ark et comment les obtenir.

A quoi servent les pièces de courage dans Lost Ark ?

Les pièces de courage vous permettent d’acheter différent objet dans la boutique PVP de Lost Ark. En plus de cosmétiques habituels comme les titres, les auras ou les montures, cela inclut également des choses plus utiles. Par exemple, vous pouvez les échanger contre des potions d’EXP, mettre à jour des matériaux pour votre armure ou d’autres ressources importantes. Ces pièces sont obtenues grâce aux activités PvP. Si vous combattez d’autres joueurs dans l’arène via différents modes, vous obtiendrez des pièces de courage en récompense à la fin. La victoire et la défaite accordent des pièces, mais bien sûr, il y a plus de pièces pour une victoire. Les pièces de courage vous permettent d’acheter différent objet dans la boutique PVP de Lost Ark. En plus de cosmétiques habituels comme les titres, les auras ou les montures, cela inclut également des choses plus utiles. Par exemple, vous pouvez les échanger contre des potions d’EXP, mettre à jour des matériaux pour votre armure ou d’autres ressources importantes. Ces pièces sont obtenues grâce aux activités PvP. Si vous combattez d’autres joueurs dans l’arène via différents modes, vous obtiendrez des pièces de courage en récompense à la fin. La victoire et la défaite accordent des pièces, mais bien sûr, il y a plus de pièces pour une victoire. A quoi servent les fragments d’harmonie, de vie et d’honneur dans Lost Ark ? Ces trois types de fragments sont des monnaies importantes pour le endgame. Vous en avez besoin pour pouvoir améliorer votre équipement Tier 1, 2 et 3. Différents types d’éclats sont utilisés pour différents niveaux d’équipement. Par exemple, le T3 nécessite fragments oranges. Vous pouvez en obtenir via des quêtes, le donjon du Chaos, le donjon des Abysses ou encore en démantelant des équipements de haut niveau.