Défis de la Semaine 9 | Guide Fortnite Saison 4

Halloween a débarqué dans la saison 4 du chapitre 2 du Fortnite. Alors qu’une petite pause dans l’histoire de cette saison s’impose avec la fête des morts, de nouveaux défis ont fait leur apparition avec la mise à jour v14.40 afin de vous aider dans votre progression du passe de combat. Visitez l’île à la recherche des pièces d’EXP et relevez les challenges cachés des gnomes pour vous aider également dans votre quête à l’EXP.

Cette semaine de nouveau, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant chacun 25 000 EXP pour les 6 premiers défis et 50 000 EXP pour le dernier défi soit un total de 225 000 EXP à glaner. Suivez notre guide pour réussir tous les défis le plus rapidement possible et grimper les niveaux avant les ultimes semaines de la saison.

Défis de la Semaine 9

Certains défis vous sont proposés avec de l’aide pour pouvoir être réalisés plus rapidement. Vous trouverez pour cela des guides dédiés dans la suite de cet article. Cette semaine, les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont :

Fouiller des coffres à Holly Hedges (7).

Réussir des éliminations à Slurpy Swamp (3).

Collecter les anneaux au-dessus de Steamy Stacks (5).

Danser au point le plus élevé et au point le plus bas de la carte (2).

Atterrir à Sharky Shell et finir dans le top 25 (2).

Repousser des adversaires avec des grenades à onde de choc (3).

Soigner des équipiers avec un bazooka à bandage (400). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.



Pour quelques défis, il vous faudra vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit particulier. Vous trouverez en fin d’article une carte récapitulative de tous les lieux nécessaires pour réaliser ces défis. A noter que ces défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne.

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Collecter les anneaux au-dessus de Steamy Stacks

Les anneaux sont un classique des défis sur Fortnite. Après avoir fait quasiment toute la carte depuis plusieurs saisons, voici que les anneaux bleus reviennent à Steamy Stacks, la centrale nucléaire au nord-est de la carte. Suivez nos captures d’écran pour les trouver, ils sont relativement bien cachés, pour certains à l’intérieur des bâtiments.

Le premier (ci-dessus) se trouve sur le toit d’un bâtiment à l’extrême-ouest de la ville.

Le second se trouve en haut d’une soupape proche du second réacteur.

Le troisième se trouve dans un bâtiment, proche du second. Vous trouverez l’anneau coincé dans une pince.

Le quatrième se trouve dans un bâtiment juste après les deux réacteurs, sur un tuyau.

Le dernier se trouve au sud du réacteur le plus bas, sur le tuyau dépassant du bâtiment orange « 3 ».

Trouvez les 5 anneaux bleus pour valider le défi et remporter les 25 000 EXP promis.

Danser au point le plus élevé et au point le plus bas de la carte

Cette semaine, nous avons droit à un défi original, danser à deux points précis de la carte : le plus haut et le plus bas. Pour les trouver, il vous faudra très probablement le faire en deux parties distinctes, car ils sont assez éloignés sur l’île.

Le plus haut est en fait le Mont Kay (case G7) , la montagne la plus haute de l’île.

, la montagne la plus haute de l’île. Le plus bas se trouve dans le bâtiment principal à Coral Castle (case B1), où vous trouverez une piscine avec un obélisque en pierre au milieu. Plongez dedans pour vous retrouver au plus bas de l’île.

Rendez-vous dans chacun de ces lieux, ouvrez la roue des émotes et dansez pour valider une partie du défi. Une fois les deux parties trouvées, vous remporterez les 25 000 EXP.

La carte de la Semaine 9

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette neuvième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @MLL :

En attendant les défis de la Semaine 10, vous pouvez visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !