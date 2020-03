Dans The Seven Deadly Sins : Grand Cross l’amélioration de vos personnages et de vos équipements estune part importante au cours de la progression dans le jeu. Il est donc nécessaire de régulièrement acquérir de l’or, des amulettes, des tomes d’évolution et différentes ressources pour les orbes.

Heureusement, le jeu n’est pas avare en fonctionnalités qui facilitent toutes ces tâches rébarbatives qui consistent le plus souvent à du farming. D’ailleurs à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre guide pour maximiser vos récoltes en or. Voici donc comment farmer très facilement dans ce RPG sur mobiles.

La touche « Auto » et la touche « X2 »

La touche « Auto » est la fonctionnalité la plus évidente pour que l’ordinateur contrôle vos personnages lors des combats. Il suffit simplement de l’activer en haut à droite de l’écran. Attention toutefois, vous ne pouvez pas utiliser le mode automatique lors des missions du scénario.

« X2 » : Là aussi, il s’agit d’une fonctionnalité très facile d’accès, il suffit d’appuyer en haut à droite sur « X2 » pour augmenter la vitesse d’exécution des animations et donc gagner du temps. Contrairement au précédent, il fonctionne dans tous les cas de figure.

Supprimer les animations

Que ce soit les vôtres ou celles de vos ennemis, les aminations des attaques ultimes pourront vous faire perdre un temps fou (et de la batterie accessoirement). C’est pour cela que l’on vous conseille de les désactiver en cochant « Tout » dans « Passer les animations des coups ultimes » dans le menu options du jeu.

La répétition

Voici la fonctionnalité la plus utile pour laisser votre mobile faire tout le travail à votre place pendant que vous faites autre chose à côté. Si vous avez par exemple besoin de récolter en masse une certaine ressource dans un même lieu, la répétition est idéale pour ça. Il suffit de cliquer sur l’option en bas à gauche lors de la gestion d’équipe. Vous aurez ensuite accès à menu où vous pourrez paramétrer le nombre de répétition et même la dépense en potions pour votre endurance.

Les amateurs de farming intensif pourront même laisser leur téléphone farmer toute une nuit si ça leur chante.

C’est la fin de ces rapides conseils pour gagner du temps et farmer efficacement. Retrouvez tous nos autres guides et astuces pour plus de conseils sur le jeu.