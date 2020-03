Comment farmer efficacement de l’or – The Seven Deadly Sins : Grand Cross

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est un titre qui demande énormément d’améliorations au niveau des personnages et de l’équipement. Pratiquement toutes ces actions demandent une d’énormes quantités d’or si vous envisagez d’investir du temps dans ces activités. Voici donc nos conseils pour obtenir de l’or en quantité le plus efficacement possible.

La vente de plats à la taverne

Une fois que vous avez récupéré Ban, le cuistot du Chapeau du cochon, la cuisine commencera à devenir très intéressante pour votre bourse. En effet, lorsque vous assignez des plats à la vente (jusqu’à 5) cela vous rapporte de l’or périodiquement. La quantité et la durée varient selon le plat choisi, mais le plus important est de savoir que cuisiner un même plat augmentera le niveau de ce dernier, et ainsi il rapportera bien plus d’or.

En bref, n’hésitez pas à cuisiner avec Ban dés que possible, et de récolter votre or à chaque passage dans la taverne.

Les puddings

En parlant de cuisine justement, il est bon de savoir que l’on peut manger l’un de ces fameux plats avant un combat pour notamment obtenir différents bonus. Les trois sortes de puddings du titre proposent un bonus très utile pour vos récoltes puisqu’ils augmentent l’or obtenu de 100%.

Les événements et donjons

Il y a beaucoup de choses à faire dans le titre, et sachant que certains événements et donjons demanderont certaines clefs spéciales ou des clochettes (qui se rechargent avec le temps) voici que ce que l’on vous recommande de faire pour gagner un maximum d’or.

Dans l’onglet événement, prenez toujours le deuxième, à savoir celui qui vous fait gagner de l’or car les tomes et les potions d’EXP peuvent être obtenus bien plus facilement avec de l’endurance dans d’autres sections.

Pour ce qui est d’obtenir de l’or en utilisant de l’endurance, le donjon « Or », tout simplement, est une bonne pioche. Combinez ceci avec le pudding mentionné plus haut et vous obtiendrez un bon lot de piécettes.

La revente avec le buff de Veronica

Voici sans soute le meilleur moyen d’obtenir un paquet d’or. La première chose à savoir quand on obtient des coffres servant à la revente pour de l’or est qu’il ne faut jamais les vendre à partir du menu des objets. Pour obtenir plus d’or à la revente, il vous suffit de profiter du bonus de Veronica qui octroie 20% de plus lors des ventes dans les boutiques d’objets.

Pour l’appeler, il suffit d’aller vers le tableau de la taverne (première capture ci-dessus), d’aller dans n’importe quelle ville et de revenir à la taverne. Elle sera assise sur une table (deuxième capture ci-dessus), il vous suffit de lui donner le plat qu’elle demande (vous pouvez l’acheter si jamais vous ne l’avez pas cuisiné). Vous ne pouvez le faire gratuitement qu’une fois par jour et le bonus dure une heure alors faites en sorte d’avoir un bon stock déjà prêt.

Pour preuve, voici ci-dessous ce que vous gagnez en vendant un coffre SSR via l’inventaire et via la boutique avec les 20%.

C’est la fin de notre guide sur le farming de l’or, n’hésitez pas à consulter tous nos autres guides sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross.