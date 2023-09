Guide Eternights

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Eternights. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Eternights

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Eternights. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Eternights

Eternights nous plonge dans un monde au bord de l’apocalypse suite à un affrontement entre deux divinités et la propagation d’une drogue qui change les habitants. On incarne un jeune homme doté d’un bras magique capable de se transformer en arme, qui va réunir d’autres survivants dans le but d’empêcher la fin du monde. Le jeu mélange des séquences d’action façon hack’n slash avec des mini-jeux et des scènes façon dating-sim, avec plusieurs choix à faire conquérir le coeur des personnages.

Quand et où sort Eternights ?

Eternights devait sortir le 19 septembre, mais il a avancé sa date de sortie d’une semaine pour se caler au 12 septembre 2023. Il est disponible sur PC, PS4 et PS5.

Eternights est-il un Persona-like ?

Eternights s’inspire beaucoup des jeux Persona, en reprenant le système de calendrier ainsi que celui des relations à maximiser avec chacun des compagnons. Cependant, il ne dispose pas du tout du même type de gameplay, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un RPG et qu’il met avant des combats type hack’n slash portés sur l’action, loin du tour par tour.

Eternights est-il un visual novel ?

Non, malgré la présence de beaucoup de dialogues, difficile de vraiment considérer Eternights comme un visual novel tant les phases de discussions ne représentent qu’une seule partie du jeu.

Eternights possède-t-il plusieurs fins ?

Oui, Eternights dispose de plusieurs fins qui sont surtout conditionnées par un choix à effectuer vers la fin de la partie.

Combien de personnages peut-on draguer dans Eternights ?

Il est possible d’avoir des romances avec 4 personnages dans Eternights, à savoir :

Yuna : La pop-star plus timide qu’on ne le croit

: La pop-star plus timide qu’on ne le croit Sia : La scientifique délurée et intelligente

: La scientifique délurée et intelligente Min : La sportive et maladroite de service

: La sportive et maladroite de service Yohann : Un jeune homme très énigmatique

Vous pouvez effectuer toutes les romances en une seule partie si vous le souhaitez (en atteignant le rang maximum de chaque relation), mais vous ne pourrez voir l’épilogue que d’une seule de ces relations, à moins de sauvegarder et de reprendre votre partie avant le choix final.

Eternights est-il traduit en français ?

Oui, Eternights dispose bien de textes traduits en français. En revanche, pas de doublage dans notre langue, il faut se contenter de l’anglais, du japonais et du coréen.

Eternights sortira-t-il en version physique ?

Une version physique a d’ores et déjà été annoncée pour Eternights. Elle ne sera cependant pas disponible au lancement, mais elle sera distribuée par Just For Games à partir du 16 novembre, uniquement sur PS4 et PS5.

En bref

Eternights

Éditeur : Studio Sai

: Studio Sai Développeur : Studio Sai

: Studio Sai Genre : Action – Romance

: Action – Romance Prix : 30 €

: 30 € Console : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : 12 septembre 2023

: 12 septembre 2023 PEGI 16