La version 2.4 de Genshin Impact nous a permis de découvrir une toute nouvelle zone, Enkanomiya. Celle-ci regorge de secrets, mais avant de pouvoir tous les trouver, il faut suivre la quête principale qui nous est donnée afin de découvrir tous les mécanismes de cet endroit. On revient ici sur la quêtes « Les épreuves souterraines du dragon et du serpent » afin de voir comment réunir les trois artéfacts demandés pour accéder au coeur d’Enkanomiya.

Sur la piste du dragon et du serpent

Rendez-vous dans la région du Temple de la nuit sans fin pour trouver le premier fragment nécessaire. Une fois dans la zone indiquée par la quête, vous devrez simplement trouver trois traces des Elementosaures, qui sont simplement en bordure du chemin principal.

Vous arriverez ensuite devant un mécanisme qui demande que la zone soit plongée dans la nuit éternelle pour ouvrir une porte. Derrière cette porte se trouve une énigme avec des grilles à lever.

Sur les piliers de la salle, vous verrez des leviers à actionner, qui bougent ces grilles. Un mécanisme que l’on peut activer en tapant dessus à distance est aussi présent, afin de bouger l’un des murs de la salle, et n’est activé qu’en passant la zone en mode « journée ».

Vous devrez alors faire en sorte que le mur tourne quatre fois pour libérer le couloir d’à côté (comme sur le deuxième screen ci-dessous). Jouez simplement avec les grilles pour que le mur puisse avoir de l’espace pour bien se caler (cela n’a rien de très compliqué), et une fois le mur en place, ne le touchez plus, et le puzzle ne posera plus de problème.

Vous arriverez ensuite devant une salle avec quelques loups à abattre avant de récupérer le premier fragment demandé.

Le Coeur d’Ouroboros

Ce deuxième morceau est encore plus simple à récupérer. Rendez-vous dans la région du Coeur du serpent, tout en haut du principal édifice, pour apercevoir une salle avec des portails bleus.

Au centre, vous verrez des symboles de Sigils qui correspondent aux symboles sur les portes. Il suffit alors de regarder les triangles associés à chaque symbole pour avoir l’ordre dans lequel passer les portes, et un coffre apparaitra.

Rêves parmi les failles

Ce dernier mécanisme n’a rien de très complexe non plus, et vous demandera simplement d’activer les mécanismes les uns après les autres en jouant avec le cycle jour-nuit de la zone.

Suivez une Fée présente dans le coin qui vous indiquera justement le chemin à suivre. Le coffre se situe derrière une barrière de la nui éternelle, il faut donc passer en mode Jour pour la traverser.

Obtenir le corail sanglant

Retournez au mécanisme central de Danichi Mikoshi pour mettre en place les fragments et prendre un ascenseur qui vous emmènera sous terres.

Après votre affrontement contre quelques Elementosaures, vous aurez droit à une sorte de combat de boss pas si facile, qui sera nettement plus simple avec un personnage Hydro dans votre équipe.

Une fois le combat terminé, retournez sur Watatsumi pour terminer la quête. Grâce à cela, d’autres quêtes seront débloquées à Enkanomiya.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.