Dying Light 2 dispose d’un très grand monde ouvert, qui fourmille d’activités annexes. Trouver tous les collectibles sur ce grand terrain de jeu peut être compliqué, même si certains sont déjà notés sur la carte. Afin de vous aider à vous y retrouver dans tout ce qu’il y a à ramasser dans le jeu et tous les endroits à découvrir dans ce nouvel opus, une carte interactive partagée par Steamlists vous offrent un aperçu complet de tout ce qu’il a à trouver dans Dying Light 2.

Où trouver tous les collectibles dans Dying Light 2 ?

Cette carte interactive est actuellement l’une des plus complètes du web et répertorie aussi bien la localisation des quêtes annexes que des différents types de collectibles. Les sources de loot sont également notées comme les autres points d’intérêt que l’on peut déjà retrouver sur la map du jeu, mais avec une telle carte, il sera peut-être plus aisé pour vous de bien noter tout ce que vous ramassez.

Vous trouverez notamment ici les 70 graffitis à chercher dans la ville, ainsi que l’emplacement de toutes les cassettes, ainsi que de certains memento ou cassettes, dont les catégories devraient être complétées avec le temps. Cela vous permettra notamment d’avancer sur l’obtention des trophées et succès.

Dying Light 2: Stay Human est disponible depuis le 4 février sur PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.