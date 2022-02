Après un premier épisode qui posait des bases solides, Dying Light 2 vient montrer qu’il s’agit d’une licence qui compte, avec beaucoup d’ambitions. Plus grand, plus riche, plus ouvert, cet épisode dispose d’un monde ouvert encore plus prenant, avec de très nombreuses activités à effectuer un peu partout sur la carte. Histoire de bien vous aider à vous y retrouver dans toutes ces missions à effectuer, nous vous proposons de nombreux guides qui vous aideront sur certaines quêtes annexes, tout en vous donnant accès à une FAQ contenant les questions les plus fréquemment posées sur le jeu.

Guide Dying Light 2

Dans cette section, vous pourrez retrouver tous les guides que nous vous mettrons à disposition sur la suite, et qui se contreront avant tout sur le déroulement de certaines missions annexes liés à des collectibles, histoire de ne pas en manquer un seul et obtenir tous les succès/trophées liés.

Cette partie sera régulièrement mise à jour après le lancement de jeu, au fur et à mesure que des guides seront ajoutés.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici la liste des questions les plus fréquemment posées autour de Dying Light 2: Stay Human.

Quand et où sort Dying Light 2 ?

Dying Light 2 est sorti le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Est-il possible d’upgrader gratuitement sa version PS4 et Xbox One vers une version next-gen ?

Contrairement à certains jeux, Dying Light 2 dispose bien d’une update gratuite vers la PS5 et Xbox Series si vous possédez le jeu sur les consoles précédentes.

Quand sortira Dying Light 2 sur Switch ?

Dying Light 2 devait initialement sortir en même temps que les autres versions sur Switch, mais Techland a décidé de repousser ce portage. Pour rappel, il s’agit là d’une version cloud du jeu, qui nécessitera une connexion internet permanente. Pour le moment, pas de date pour cette version Switch, mais le studio promet qu’elle arrivera dans les six mois qui suivront le lancement du jeu sur les autres plateformes.

Est-il nécessaire d’avoir joué au premier épisode pour apprécier Dying Light 2 ?

Bien qu’il se déroule dans le même univers, il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier Dying Light pour apprécier ce second épisode. Ce dernier met en place un nouveau protagoniste et se déroule 15 ans après les faits du premier épisode. En dehors des quelques références faites à la première aventure, vous pouvez vous lancer sur ce deuxième épisode sans connaissances requises sur l’univers.

Comment fonctionne le système de choix ?

En ce qui concerne les quêtes annexes et certains éléments du scénario, les choix de dialogue ayant une influence sur les évènements sont indiqués avec des textes en jaune.

Y-a-t-il plusieurs fins ?

Oui, toujours avec ce système de choix, les gros embranchements du scénario sont indiqués par des choix de dialogue ayant des textes jaunes et une icône en forme de double flèche juste à côté.

Dying Light 2 possède-t-il un monde ouvert ?

Oui, Dying Light 2 a bien une structure en monde ouvert, qui vous laisse aller là où von vous semble, sauf quand cela est limité par le scénario.

Peut-on jouer en coopération dans Dying Light 2 ?

Oui, Dying Light 2 est entièrement jouable en coopération, à l’exception du prologue du jeu. Une fois ce dernier passé, vous pouvez alors jouer jusqu’à 4 dans une même partie, et le système de choix s’adaptera alors au nombre de personnes en proposant un vote, même si ces choix n’auront un impact que dans le monde de la personne qui invite les autres participants.

Du contenu post-lancement est-il prévu pour Dying Light 2 ?

Techland a déjà publié une feuille de route pour Dying Light 2, qui promet déjà d’avoir droit à de nombreuses mises à jour gratuite pour ajouter des défis supplémentaires, ainsi que du contenu scénaristique qui sera quant à lui payant. Le studio espère supporter le jeu en nouveau contenu pendant au moins 5 ans.

Faut-il vraiment 500 heures pour terminer Dying Light 2 ?

Non, cette histoire est en réalité née d’un tweet maladroit de la part du studio qui a ensuite clarifié les choses. Ces 500 heures ne concernent en réalité que les personnages qui veulent voir l’entièreté des dialogues, des possibilités et des centimètres carrés de la carte du jeu. Le temps moyen d’une partie sera bien plus court, et on fait le point sur un article détaillé concernant la durée de vie de Dying Light 2.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Dying Light 2 ?

Voici les différentes configurations PC recommandées pour jouer à Dying Light 2 :

Configuration minimale (1080p/30 fps)

Système d’exploitation : Windows 7

Processeur : Intel Core i3-9100 (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 3 2300X (3,5 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Go) ou AMD Radeon RX 560 (4 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (HDD)

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Configuration minimale avec Ray Tracing (1080p/30 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Configuration recommandée avec Ray Tracing (1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8600K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 3700X (3,6 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go)

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD)

Dying Light 2 est-il disponible en édition collector ?

Dying Light 2 a bien droit à une édition collector, un peu difficile à trouver, qui contient les éléments suivants :

Le jeu

Une boite spéciale

Des stickers UV

Un steelbook

La carte de la ville

Une lampe torche à UV

Une statuette du héros nommée Défenseur de la cité

Du contenu numérique (tenues, OST digitale, fonds d’écran, objets in-game)

Les deux DLC à venir

Trailer de gameplay

