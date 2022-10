Cela ne vous aura pas échappé, le désert de Sumeru dans Genshin Impact est rempli de secrets et de mécanisme cachés. On retrouve bien souvent des murs invisibles qui bloquent notre progression. C’est le cas vers le domaine tout au nord du désert, qui se nomme Vivarium du désert. Ce dernier n’est pas accessible de suite, et il vous faudra résoudre un petit puzzle avant de pouvoir ouvrir ses portes. Voici comment débloquer le domaine du Vivarium du désert dans Genshin Impact.

Comment accéder au Vivarium du désert ?

En vous rendant sur place, vous constaterez que la zone est remplie de murs invisibles, mais ne vous en préoccupez pas. Vous verrez des stèles Pyro dispersées autour du temple qui méritent votre attention.

Il y en a 5 au total, mais il faut les activer dans un ordre bien précis. Pour cela, il faudra regarder les fleurs embrasées près de chacune des stèles. Commencez d’abord par allumer la stèle où il n’y a aucune fleur autour.

Puis, trouvez la stèle avec une fleur embrasée à ses côtés. Continuez avec la stèle avec deux fleurs embrasées, et ainsi de suite. Si vous les activez dans cet ordre, le temple devrait surgir de terre.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.