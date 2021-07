Cela fait désormais quelques jours que Genshin Impact est disponible dans sa version 2.0 et il y a encore des découvertes à réaliser et des secrets à percer. Si vous vous êtes un peu baladé à Inazuma, vous avez peut-être ramassé des Conques étranges sur la plage ou fait la rencontre d’un dénommé Takashi, qui les collectionnent. Mais à quoi ça sert de lui en donner ?

Où trouver Takashi et les Conques étranges ?

Cet événement n’est pas une quête à réaliser et il n’y aura donc pas de nom de mission ou d’objectif à suivre. Cela se fait pendant votre exploration. Plus précisément, Takashi et les Conques étranges se situent au nord de Kannazuka, un peu plus haut que le point de téléportation, près de la plage, comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran.

Sur la plage, vous remarquerez qu’il y a pas mal de points qui scintillent, symbolisant des objets à ramasser. Parmi ces derniers, il y a des artefacts, des ressources comme du blé ou des carottes mais aussi des conques étranges. En parlant à Takashi, il vous demandera d’en ramener trois.

Comment ouvrir les coffres de Takashi ?

Comme vous l’avez remarqué, il y a trois coffres derrière le PNJ. Cependant, lorsque vous vous en approchez, Takashi vous dira de ne pas les ouvrir. En effet, pour avoir le droit de les ouvrir, il faut lui ramener 3 de ces conques étranges. Une fois que ce sera fait, vous devrez lui donner et là, vous aurez le droit d’ouvrir un seul coffre sur les trois, et ce, de façon quotidienne.

Pour savoir où trouver les conques étranges, c’est simple : parcourez le coin. Nous n’allons pas proposé de guide d’emplacement puisque leur localisation varie mais aussi parce qu’il est très simple de les trouver. Les conques brillent sur la plage, que ce soit sur le sable ou les petites butées dans l’eau. Regardez près de l’anémogranum ou encore sur la digue, vous les trouverez (très) facilement.

Que contiennent les coffres de Takashi ?

Une fois que trois conques étranges sont ramassées, donnez-les à Takashi. Il vous permettra d’ouvrir l’un des trois coffres ordinaires. Le butin semble aléatoire et pas forcément hyper intéressant. A noter que vous pouvez répéter l’opération tous jours puisque Takashi demande 3 conques quotidiennement. Nous le faisons quasiment tous les jours depuis le déploiement de Inazuma et l’on a pu ramasser :

Des choux

Des pommes de ter

Des pommes

Des pommes crépusculaires

Du blé

Des minerais de fer

Des minerais de fer blanc

L’Arc d’exorcisme 4 étoiles

Et le tout en petite quantité. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Cependant, nous avons aussi récupéré un Sac de Graines, un objet de quête qui sert pour une quête débloquée lorsque vous serez niveau 3 de réputation à Inazuma. Nous n’avons pas encore bouclé celle-ci, nous mettrons à jour l’article quand ce sera fait.

Mais ce n’est pas tout : cela permet également de récupérer l’Arc d’Exorcisme, un nouvel arc 4 étoiles qui est apparu avec Inazuma. Nous vous en reparlerons dans un article dédié mais celui-ci est à récupérer après avoir réalisé l’opération 7 fois. Il sera donc nécessaire de réaliser les conques étranges pendant une durée totale de 7 jours pour récupérer cet arc.

N’hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez récolté un autre objet via les coffres de Takashi. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord pour discuter dans notre section dédiée à Genshin Impact ou consulter nos autres guides d’Inazuma.