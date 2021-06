L’un des premiers gros titres de cet été n’est autre que Scarlet Nexus, le prochain jeu phare de Bandai Namco qui se lance dans une nouvelle licence qui a déjà ses fans. Comme notre test le souligne il s’agit là d’une excellente surprise et d’un jeu qui devrait plaire aux fans du genre. Le titre est encore l’objet de nombreuses interrogations, et afin de répondre à tout cela, nous vous avons préparé une FAQ complète qui répondra à l’ensemble de vos questions, ainsi qu’une section guide qui regroupera nos astuces sur le jeu.

Guide Scarlet Nexus

Cette section regroupera l’ensemble des guides et astuces qui seront publiés sur le jeu après la sortie de ce dernier. On vous listera donc ici tous les articles qui vous aideront à avancer dans Scarlet Nexus ou qui vous donneront des conseils pour bien vous en sortir.

Astuces et infos

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici l’ensemble des questions les plus fréquemment posées sur le jeu avec des réponses à toutes ces interrogations.

Qu’est-ce qu’est Scarlet Nexus ?

Scarlet Nexus est un Action-RPG développé par d’anciens artistes ayant notamment oeuvré sur la série Tales of. L’histoire prendre place dans un 2020 alternatif où la majorité de la population peut utiliser des pouvoirs, tandis que le peuple de New Himuka fait face à l’invasion des Autres, des créatures difformes qui tombent sur Terre pour se nourrir des cerveaux humains. On y incarne alors les membres de la BEA, une unité chargée d’exterminer les Autres.

Quand et où sort Scarlet Nexus ?

Scarlet Nexus sort le 25 juin 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. L’upgrade vers la version next-gen est gratuite, et aucune version Switch n’a été annoncée pour le moment.

Scarlet Nexus est-il traduit en français ?

Scarlet Nexus est bien traduit en français, avec des textes et des menus dans notre langue. En revanche, seuls les doublages anglais et japonais sont disponibles.

Scarlet Nexus est-il un jeu solo ?

Scarlet Nexus est bien un jeu solo. Malgré la présence de plusieurs personnages à l’écran, il n’y a pas de fonctionnalité coop et il n’est pas possible de jouer à plusieurs.

Scarlet Nexus est-il un jeu en monde ouvert ?

Le monde de Scarlet Nexus n’est pas ouvert, et consiste en plusieurs niveaux et biomes différents, tous constitués de couloirs. Il est possible de se déplacer d’un endroit à un autre grâce à une carte du monde, qui liste les différents environnements.

Peut-on créer son personnage dans Scarlet Nexus ?

Il n’est pas possible de créer son personnage dans Scarlet Nexus. Souvent comparé à défaut à des titres comme Code Vein ou God Eater, le titre ne possède pas de création de personnage et nous fait incarner deux protagonistes fixes, Yuito Sumeragi et Kasane Randall. Il est alors possible de choisir en début de partie lequel des deux personnages on souhaite jouer.

Quelles sont les différences entre Yuito et Kasane ?

Si les deux personnages partagent de nombreuses scènes, avec également des séquences copiées-collées entre les deux scénarios, chaque personnage a droit à des moments inédits au cours de l’aventure, avec des passages qui ne sont visibles que dans une seule partie. En revanche, le gros de l’histoire reste le même.

Quelle histoire vaut-il mieux jouer en premier entre Yuito et Kasane ?

Tout est une question de préférence niveau gameplay, mais on aura tendance à dire qu’il vaut peut-être mieux commencer par le récit de Yuito. Ce dernier est peut-être un peu plus facile à contrôler au début, tandis que son scénario permet d’avoir droit à de nombreuses surprises qui ont moins d’effets en effectuant le scénario de Kasane en premier.

Comment fonctionne la psychokinésie dans le gameplay de Scarlet Nexus ?

La grande particularité du système de combat de Scarlet Nexus est la psychokinésie des deux héros, qui permet de faire léviter des objets pour les lancer sur les ennemis.

Ce système est plutôt simple à utiliser en combat puisqu’il nécessite simplement l’utilisation de deux touches, L2 et R2 (ou LT et RT sur Xbox). R2 permet alors de lancer simplement tous les objets sur le terrain, tandis que L2 agit sur les objets plus lourds qui nécessitent une QTE supplémentaire.

Est-il possible de nouer des relations avec les autres personnages ?

Une fois un certain moment atteint dans l’histoire, il est possible de se réunir avec les personnages du groupe pour en apprendre plus sur eux.

Cela passe par l’achat de cadeaux pour ces derniers, qui offrent alors des« étapes de relations » à visionner. Au fur et à mesure, il est donc possible de devenir plus proches d’eux, ce qui donne accès à des récompenses et des nouvelles capacités lors des combats.

Scarlet Nexus possède t-il une démo ?

Une démo de Scarlet Nexus est bien disponible sur consoles. Elle permet de découvrir un bout du premier chapitre (dans une version un peu remaniée), avec Yuito et Kasane. Si vous possédez des données de cette démo, vous débloquerez alors des objets bonus dans le jeu final lorsque vous accéderez à la boutique in-game.

Où regarder l’anime Scarlet Nexus ?

Scarlet Nexus a droit à un anime qui adaptera l’histoire du jeu. Il est possible de retrouver tous les épisodes en simulcast sur Wakanim, à raison d’un épisode par semaine à partir du 1er juillet.

Scarlet Nexus aura t-il droit à des DLC ?

Aucun DLC majeur n’a été annoncé pour Scarlet Nexus, qui ne possède pas non plus de Season Pass. En revanche, il existe des bonus de précommandes avec des costumes qui ne sont par exemples compris que dans le Deluxe Edition du jeu.

Trailer de gameplay

En bref