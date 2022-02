Dès le début de l’aventure dans Elden Ring, vous chercherez peut-être à trouver de nouveaux sortilèges, que vous soyez Astrologue ou non. Pour en trouver rapidement et faire le plein de parchemins, il est possible d’aller voir Sellen la Sorcière, un PNJ qui est caché et qui vous vendra de nombreux sorts utiles en début de partie. Voici comment trouver Sellen la Sorcière dans Elden Ring.

Où trouver Sellen la Sorcière ?

Emplacement : Cave du Relais en Ruines

Pour trouver Sellen, on vous conseille tout d’abord de récupérer la première carte du monde puis de vous rendre à l’Est du lac abritant le dragon, où vous trouverez des ruines gardées par une plante toxique. Trouvez l’entrée de la cave et préparez-vous à faire face à un boss optionnel.

Rassurez-vous, la Tête de citrouille démente n’est clairement pas le boss le plus difficile du jeu. Avec l’aide de Cendres, vous en viendrez à bout sans mal. Veillez simplement à rester dans son dos afin de ne pas taper sur sa tête, étant donné qu’elle est bien protégée.

Une fois cela fait, un site de grâce sera disponible, et vous pourrez ouvrir la porte au fond de la cave pour y trouver Sellen la Sorcière. Peu importe vos attributs à la magie, choisissez l’option « Je souhaite apprendre la sorcellerie » afin qu’elle vous vende ses sortilèges. Voici la liste des sortilèges que vous trouverez chez Sellen la Sorcière :

Flèche de pierre d’éclat

Etoiles de pierre d’éclat

Arc de pierre d’éclat

Barrage de cristal

Arme d’érudit

Bouclier d’érudit

