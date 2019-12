Cette fonctionnalité était très attendue par beaucoup de joueurs de Fortnite, elle est désormais disponible sur PlayStation 4 et Xbox One : l’écran partagé. En effet, depuis le 18 décembre, vous pouvez jouer en duo ou en sections avec un ami sur la même plateforme et ainsi sur le même écran. Epic Games a par ailleurs dévoilé une vidéo de présentation et en a parlé discrètement dans un article de notes de patch.

En écran partagé, vous pourrez chacun désormais évoluer sur la même partie en coopération locale. Nous l’avons testé pour vous et nous vous disons tout.

Accessible uniquement avec un abonnement en ligne

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de connecter une deuxième manette, avec un compte en ligne PSN (si vous jouez les deux sur PlayStation 4) ou Xbox Live (si vous jouez sur Xbox One), et ce obligatoirement. Ensuite, le joueur fraichement connecté pourra rejoindre les serveurs de connexion grâce à un menu accessible sur l’écran du premier joueur (en bas à droite du lobby). Une fois la connexion effectuée et la partie lancée, vous jouerez en écran partagé en deux où chacun disposera d’une moitié d’écran pour évoluer.

Notre avis, même si l’affiliation a été quelques fois fastidieuse, ce mode de jeu donne une nouvelle profondeur à Fortnite, qui ne proposait jusqu’à maintenant que de jouer uniquement en ligne et non en local. Cela peut permettre à des amis de jouer ensemble lors d’une soirée alors qu’avant, l’un pouvait jouer et l’autre devait regarder.

Nous n’avons pas remarqué de bug ou de latence particulière, mais surement qu’une bonne connexion est nécessaire pour que ce soit stable.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité d’écran partagé en commentaire. Il ne faut pas oublier que cet ajout vous permettra de réaliser les défis en équipe (réanimer un équipier etc.) des différentes missions, si vous ne les avez pas faits avant.