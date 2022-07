Guerrilla Games fait ses adieux aux serveurs des deux derniers Killzone

C’est bien connu, toutes choses ont une fin, et le jeux vidéo ne déroge pas à cette règle. D’autant plus lorsqu’on parle d’une industrie aussi évolutive et couteuse que celle-ci. Killzone Shadow Fall sur PS4, Killzone Mercenary sur PS Vita, ainsi que RIGS (l’épisode VR développé par feu Guerrilla Cambridge) verront leurs serveurs fermer à compter du 22 août 2022, a annoncé Guerrilla Games.

Clap de fin pour les restes d’une série culte

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available — Guerrilla (@Guerrilla) July 22, 2022

C’était inévitable, mais la nouvelle a aujourd’hui été rendue publique par Guerrilla Games. Les serveurs des derniers Killzone seront donc fermés dès le 22 aout, rendant inaccessible toute fonction multijoueur sur ces derniers. La franchise culte du studio a su se rendre assez discrète ces dernières années, au profit d’un certain Horizon dont la dernière itération est sortie il y a quelque mois.

Il y avait déjà de l’eau dans le gaz puisque début 2021, Sony avait annoncé la fermeture pure et simple du site officiel de la saga. De quoi mettre la puce à l’oreille quant à une mise à l’écart drastique d’une licence ayant connue son apogée avec Killzone 2 et 3 sur PS3, respectivement en 2009 et 2011.

On leur fait nos adieux également, sans oublier que Guerrilla n’en a pas fini avec le multijoueur puisqu’en septembre 2021, des offres d’emploi avaient fleuri au sein du studio pour un nouveau projet porté sur le multi sur lequel Simon Larouche, ancien concepteur du multijoueur de Killzone 2 et de Rainbow Six Siege, participe à l’heure actuelle depuis 2018.

On attend d’en savoir plus sur ce nouveau projet, et qui sait, peut être que Killzone refera surface un jour ou l’autre. Rien n’est moins sur.