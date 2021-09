Guerrilla Games (Horizon Forbidden West) recrute pour un projet multijoueur

Décidément, les projets multijoueur commencent à avoir la cote chez les PlayStation Studios. Après Insomniac Games qui annonce recruter pour une expérience multijoueur, tout comme Naughty Dog qui prépare son standalone dans l’univers de The Last of Us, c’est au tour de Guerrilla Games de rechercher de nouvelles mains afin de produire un nouveau projet porté sur le multi.

Un retour aux sources ?

Si l’on connait surtout Guerrilla Games aujourd’hui pour la désormais saga des jeux Horizon, uniquement portés sur le solo, le studio a longtemps été reconnu pour ses expériences multijoueur, Killzone en tête.

Le studio a publié une offre d’emploi, relayée par VG247, pour indiquer qu’il était à la recherche d’un senior social systems designer, qui aura pour but de créer des expériences sociales pour connecter les joueurs et les joueurs. On parle alors de créations de groupes comme des guildes et d’interactions entre les personnes.

Une autre offre fait alors mention d’un poste de senior narrative systems designer, avec en prérequis une connaissance de la conception d’histoires dans les jeux onlines.

Si rien n’indique qu’il s’agit du même projet pour les deux offres, tout semble concorder. Sur Resetera, l’utilisateur ayant déniché ces offres d’emploi rappelle que Simon Larouche, qui été chez Ubisoft sur Rainbow Six Siege, est récemment revenu chez Guerrilla Games, et étant donné qu’il est connu pour sa participation à des jeux multijoueur, on imagine que c’est bien dans ce domaine qu’il mettra en œuvre ses talents.

Guerrilla Games reste bien entendu focalisé sur Horizon Forbidden West, et on ne devrait pas entendre parler de ce nouveau projet dans les mois à venir.