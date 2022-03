GTA V : Que vaut la version next-gen du monde ouvert de Rockstar

L’année prochaine, GTA V aura 10 ans. Il est l’un des rares à être encore debout pour un jeu ayant démarré sa course en 2013 sur une PS3 et une Xbox 360 en fin de vie. Malgré la lassitude de nombreux joueurs qui commencent à s’impatienter en attendant un vrai successeur avec GTA VI, Rockstar maintient son exploitation des succès du passé après des remasters très critiqués.

Et pourtant, comme l’a dit un jour Todd Howard pour The Elder Scrolls V : Skyrim : « Si vous voulez qu’on arrête de le sortir, arrêtez de l’acheter ». Une formule qui s’applique incontestablement ici étant donné que GTA V continue d’occuper régulièrement les tops de ventes. Sans parler de GTA Online qui offre de jolies rentrées d’argent à Rockstar sur le long terme.

Le ras-le-bol des joueurs est ainsi compréhensible, mais les actions du studio américain le sont tout autant. Après cette introduction visant à crever l’abcès sur cette frustration, voyons maintenant les contours de cette version Next-Gen de GTA V.

Conditions de test : Nous avons joué à la version PS5 du titre sur un écran 4K équipé du HDR. Nous avons joué une dizaines d’heures au mode histoire et une autre dizaine au mode online en tant que nouveau joueur. Nous avons également testé les différentes options graphiques proposées.

« Ah sh*t, here we go again »

GTA V est-il vraiment pertinent sur PS5 ? Peut-être pas pour tout le monde, mais il est incontestable qu’il n’a pas volé son statut de Grand Jeu tant il reste impressionnant encore aujourd’hui. L’immersion dans Los Santos n’a pas perdu de sa superbe avec un monde ouvert qui se place toujours au-dessus de bon nombre de titres récents jouant dans la même cours. Ainsi, cette version Next-Gen donne un sentiment assez mitigé car d’une part, le rendu entre la PS4 et la PS5 (ou Xbox One et Xbox Series) n’est pas très flagrant, mais d’autre part, il apporte un confort certain tout en embellissant ses environnements.

Vous ne verrez ainsi pas vraiment une différence évidente avec un simple comparatif entre quelques captures d’écran ou quelques séquences de gameplay. Ce passage aux consoles nouvelle génération permet tout de même de profiter de meilleures textures et de meilleurs jeux de lumière. On n’oublierait presque qu’il s’agit d’un jeu de 2013 si quelques panoramas (notamment lorsque l’on vole à bord d’un avion par exemple) et les modèles de personnages n’étaient pas aussi datés.

En se baladant tranquillement en bord de mer ou bien en voiture sous un coucher de soleil, on y remarque par exemple les améliorations en matière de végétation ou de la qualité visuelle de l’eau. Il semble y avoir aussi plus de vie aussi avec un trafic plus dense et des NPC qui nous ont semblé plus nombreux qu’auparavant.

L’argument numéro 1 : la vitesse d’exécution

En dehors des détails esthétiques qui flattent tout de même la rétine, on retient surtout les apports techniques qui sont indéniablement le gros avantage de ces versions PS5 et Xbox Series. Reprendre votre partie dans le mode histoire ne prend désormais qu’une trentaine de secondes, les missions (que l’on recommence souvent il faut l’avouer) se rechargent presque instantanément, sans oublier le changement de personnage.

Dans GTA V, vous pouvez prendre le contrôle de l’un des trois protagonistes à tout moment : Franklin, Trevor et Michael. Auparavant, nous avions droit à une transition (assez classe il est vrai à base de dézoome en passant à une vision aérienne) mais qui prenait un temps fou. Ici, nous avons la même chose, mais en accéléré. La fluidité est l’autre ajout majeur de ces versions avec les 60 FPS enfin sur consoles. Outre, le confort que cela procure, cela rend surtout les phases de conduite beaucoup plus digestes. Toutefois, GTA V vous laisse le choix de jouer à votre convenance via 3 modes graphiques.

Quel est le meilleur mode graphique pour GTA V ?

Faisons un rapide tour des choix qui s’offrent à nous :

Le mode fidélité : Il permet de profiter du jeu en 4K natif et du Ray Tracing, cependant le framerate est limité à 30 FPS. Le mode performance : Ici, nous sommes devant une résolution upscalée en 4K mais le 60 FPS répond présent. Le mode performance RT : Le meilleur des deux mondes si l’on peut dire puisque ce mode offre une résolution upscalée en 4K, un framerate de 60 FPS et du Ray Tracing.



Pour nous, le choix n’a pas été vraiment difficile. Le mode performance RT est le meilleur compromis pour profiter au mieux du monde ouvert de Rockstar. Il est difficile de se passer des 60 FPS quand on y a goûté, et si avec ça on peut profiter du Ray Tracing, banco. On comprend tout de même que certains préfèreront une qualité visuelle optimale avec le mode fidélité. En définitive, le mode performance pur se révèle être le moins pertinent des trois.

En revanche, on peut s’agacer de retrouver du clipping dans ce titre vieux de 10 ans. La chose est surtout visible sur les routes en dehors de la ville avec des éléments de la végétation qui apparaissent subitement.

Les fonctionnalités de la manette Dualsense : la belle surprise

Si on peut reprocher la paresse de Rockstar concernant le lifting de ses licences, on peut néanmoins saluer un gros effort sur PS5 puisque GTA V tire admirablement partie des fonctionnalités de la manette DualSense. On profite constamment de nombreuses sensations qui accentuent l’immersion de ce que l’on expérimente à l’écran.

Manette en mains, on a ainsi droit à toutes sortes de sensations lorsque la route est sinueuse, lorsqu’il pleut ou bien encore lorsque le tonnerre gronde. Il est assez bluffant de voir la gamme de vibrations que peut produire la DualSense. Cela peut paraître assez secondaire et totalement « gadget », mais cela fait clairement son effet. Notons également un retour haptique durant les accélérations et avec le maniement des armes. Même les éclairages d’adaptent avec un clignotement en bleu et rouge lorsque l’on est recherché par la police.

Un coup de jeune pour GTA Online

Ce coup de jeune de GTA V permet surtout à GTA Online de rester techniquement à la page. Rockstar a tout de même pensé aux nouveaux venus dans cet univers virtuel du crime. Après la création de votre personnage et le choix de carrière parmi 4 branches, vous recevez 4 millions de dollars pour démarrer votre petite affaire criminelle. Une coquette somme qui vous permet d’acheter une propriété, un véhicule, et une bonne arme. Un rapide didacticiel vous présentera les possibilités qui s’offrent à vous étant donné que l’on peut vite se perdre avec la foule de notifications qui pullulent dés que l’on se lance.

Ensuite, libre à vous de vagabonder dans le mode libre en interagissant avec les autres joueurs et en relevant différents défis, ou bien partir en matchmaking pour vous plonger dans les nombreuses activités du titre. La dernière en date étant celle qui met en avant le célèbre rappeur Dr. Dre et qui propose un scénario inédit en compagnie de Franklin. Pour les joueurs PS4 et Xbox One, une migration unique est possible avec des bonus offerts pour vous encourager à faire la transition, mais globalement ce sont surtout les apports techniques qui priment

Verdict sur ce GTA V sur PS5 et Xbox Series

Notre avis sur cette version next-gen de GTA V est en définitive plutôt mitigé. Rockstar a fait vraiment le minimum syndical pour un titre ayant presque 10 ans. On se retrouve ainsi devant une version qui se met plus ou moins à la page par rapport à la version PC sous une configuration optimale. Concrètement, on la conseillera surtout aux mordus de GTA Online qui pourront profiter d’un meilleur confort de jeu sur consoles grâce aux améliorations graphiques, à la 4K et aux 60 FPS. Léger avantage tout de même sur PS5 avec les fonctionnalités de la manette DualSense très bien exploitées. Bien entendu, le solo reste un bijou du monde ouvert d’autant qu’il a extrêmement bien vieilli dans l’ensemble, mais si vous l’avez déjà retourné sur PS4 ou Xbox One, il y a bien entendu peu d’intérêt. Malheureusement, toutes ses qualités n’empêcheront pas la grogne d’une grosse partie de la communauté qui s’impatiente en l’absence de nouvelles concrètes concernant GTA VI.