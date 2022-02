Take-Two : 160 millions de GTA V, 10 millions de GTA Trilogy et 43 millions de Red Dead Redemption 2 vendus

Parmi les grands éditeurs qui n’avaient pas encore présenté leur bilan financier pour la période du troisième semestre de l’année fiscale 2022/2023, il restait le géant Take-Two, fort de sa nouvelle acquisition de Zynga. L’éditeur a donc présenté ses chiffres dans la nuit, et c’est désormais une routine, GTA V continue à se vendre comme des petits pains et à faire les beaux jours de Take-Two.

GTA V continue à se vendre de manière effrénée

Depuis pas mal de temps, GTA V enregistre une progression de 5 millions de ventes tous les semestres, ce qui est colossal et sans précédent. Qu’en est-il de ce semestre ? Eh bien rebelotte, puisque GTA V affiche maintenant 160 millions de copies vendues depuis son lancement, soit 5 millions de plus qu’au dernier semestre. Même avec l’update next-gen gratuite, on parie que le titre va passer à la vitesse supérieure lors du prochaine semestre grâce à la sortie de sa version PS5 / Xbox Series le 15 mars prochain.

Un score indécent qui fera peut-être moins lever de sourcils que celui de la GTA Trilogy. Particulièrement critiquée, cette compilation a connu de nombreux problèmes, qui ont même été évoqués par Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, avec des propos recueillis par Gamesindustry.biz :

« Je pense que nous sommes tous un peu déçus à propos de la qualité initiale [du remaster]. Nous sommes vraiment reconnaissant du fait que la majorité des soucis aient été corrigés. Il y a encore du travail à faire. »

Cependant, malgré tous ces soucis, la GTA Trilogy fait mieux qu’espéré et atteint déjà les 10 millions de ventes en quelques semaines seulement. On ne connait cependant pas les prévisions initiales, mais on nous réaffirme que les versions mobiles sur Android et iOS arriveront durant la première moitié de l’année.

Notons aussi que le cas de GTA VI n’a pas vraiment été abordé ici, si ce n’est Zelnick qui a assuré que Rockstar allait faire du bon boulot, et qu’il n’avait pas peur que cela « cannibalise » les ventes du cinquième opus.

D’autres séries très porteuses

Du côté des autres séries de l’éditeur, on remarquera surtout la bonne performance de Red Dead Redemption 2, qui atteint les 43 millions d’unités vendues, soit 4 millions de plus par rapport au dernier bilan, ce qui permet à la série d’atteindre le cap des 65 millions de jeux vendus.

Enfin, dernier point notable pour l’éditeur, NBA 2K22 se porte bien, très bien même, car cet opus parvient à établir un nouveau record de lancement avec déjà 8 millions d’unités écoulées, et surtout 1,9 millions d’utilisateurs en moyenne au quotidien sur le jeu. La série NBA 2K totalise maintenant 121 millions de jeux vendus.

Tout cela permet à Take-Two d’augmenter ses revenus de 6% pour cette période, avec 866,1 millions de dollars au compteur. Pas de quoi s’inquiéter pour l’éditeur donc.