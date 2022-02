GTA V sortira finalement sur PS5 et Xbox Series le 15 mars

Souvent discret, Rockstar a aujourd’hui pris la parole pour confirmer un secret de polichinelle qui n’a étonné personne (mais qui provoquera bien de nombreuses miniatures YouTube avec des émojis flammes et des visages choqués), à savoir que GTA VI, ou tout du moins le prochain épisode de GTA, était en développement actif. En marge de cette nouvelle, on pouvait en trouver une autre un peu plus intéressante, qui confirme l’arrivée prochaine de GTA V sur les consoles next-gen.

La passation se prépare

Ces versions devaient initialement arriver l’année dernière avant d’être repoussée, avec un créneau pris par la GTA Trilogy. Rockstar confirme aujourd’hui que les version PS5 et Xbox Series de GTA V seront donc disponible dès le 15 mars prochain. Ces versions permettront d’afficher le jeu en 60 fps et en 4K, avec du HDR, du ray-tracing, des temps de chargements réduits, de la 3D audio ou encore des retours haptiques sur PS5.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous serez en mesure de transférer votre progression vers ces nouvelles versions, aussi bien pour la campagne solo que pour GTA Online. La nouvelle version standalone de ce dernier sera d’ailleurs accessible gratuitement pendant trois mois sur PS5.

GTA Online a lui aussi droit à ses propres améliorations, comme la possibilité de zapper entièrement le tutoriel de l’histoire de GTA V, tandis que les nouveaux joueurs et joueuses auront droit à un beau bonus en cash (in-game), de quoi bien démarrer l’aventure.