GTA V : Sony indique que le jeu tournera bien en 4K et 60 images par seconde sur PS5

Si Take-Two prévoit de remettre au goût du jour certains titres déjà sortis, avec des nouvelles versions de jeux encore non-annoncées, c’est la version next-gen de GTA V qui sera la plus prisée chez l’éditeur. Attendue pour le mois de novembre, cette nouvelle version devrait permettre au jeu d’exploiter un peu de la puissance des dernières consoles pour améliorer son rendu, et le PlayStation Blog allemand nous précise quelques détails.

On en attendait pas moins

Repéré par Eurogamer, l’article qui mentionne cela date d’il y a quelques semaines, mais ne fait du bruit que maintenant. Dans ce dernier, il est question de GTA V et de son update entre les deux générations. On y voit alors le descriptif suivant, indiquant la présence de 4K et de 60 fps :

« Vous n’avez jamais vu la métropole du crime de Los Santos si belle, avec la ligne d’horizon brillant de mille feux en résolution 4K grâce à une update graphique audacieuse, pendant que vous vous frayez un chemin en douceur dans la ville grâce à framerate fluide à 60 fps. »

Vous nous direz alors que voir le jeu en 4K/60 fps sur PS5 (et probablement sur Xbox Series X), c’est un peu le minimun syndical demandé pour un jeu datant d’il y a maintenant 8 ans, et c’est bien normal. Jusqu’ici, Rockstar n’avait pas partagé beaucoup de détails sur cette nouvelle version. Cela peut donc couler de source que cette version atteigne ces nouveaux standards (pour des remasters en tout cas), mais c’est désormais confirmé officiellement.

GTA V sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le 11 novembre.