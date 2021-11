GTA: The Trilogy montre quelques images de sa version Nintendo Switch

C’est cette semaine que GTA: The Trilogy nous fera redécouvrir les opus PS2 de la série, et c’est aussi la première fois que l’on pourra jouer à ces épisodes sur une console Nintendo, ce qui est un petit événement en soi. Et si cette trilogie s’est déjà illustrée par le biais d’un trailer, on attendait de voir à quoi elle allait ressembler sur Nintendo Switch.

GTA sur Switch, ça donne ça

Rockstar a donc publié quelques captures d’écran de la version Switch (visibles dans la galerie ci-dessous), afin que l’on puisse voir ce que donne cette version.

Sans surprise, le travail de remasterisation se voit beaucoup moins ici que sur les versions current et next-gen, mais il fallait s’y attendre. On attend maintenant de voir cela en action pour voir si le framerate est quant à lui au rendez-vous.

GTA: The Trilogy sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dès le 11 novembre. Une version boite disponible en précommande sortira le 7 décembre.