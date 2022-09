GTA 6 : Une énorme fuite pour le jeu avec des vidéos de gameplay !

On ne s’attendait pas à se réveiller un dimanche matin et voir que GTA 6 était la victime d’une énorme fuite, mais Internet est plein de surprises. Alors que nous sommes un plein Tokyo Game Show, le futur jeu de Rockstar fait parler de lui, bien malgré lui, avec une fuite colossale qui nous dévoile des tas d’images sur le jeu et même des vidéos de gameplay, dont l’authenticité fait encore débat, mais qui semblent être bien réelles. On prendra encore le tout avec des pincettes, étant donné que Rockstar n’a pas encore communiqué sur la situation, mais voici ce qu’il se passe autour de ces fuites sur GTA 6.

La plus grosse fuite de l’histoire de Rockstar ?

Tout part d’un post sur GTAForums de la part de teapotuberhacker, qui contient un lien pour télécharger plus de 90 fichiers liés à GTA 6. Cela s’est vite retrouvé sur les divers réseaux sociaux, jusqu’à ce que les clips vidéos envahissent YouTube, comme vous pouvez le voir en allant faire un tour sur Resetera. Nous ne diffuserons pas directement les vidéos ici, mais vous les trouverez sur le lien ci-dessus ou très facilement en ouvrant YouTube.

On y voit des séquences de gameplay en provenance de ce qui semble être une build alpha, donc encore très peu avancée, ce qui explique le fait que les décors, les personnages et les animations ne soient pas terminées (ne vous attendez pas à ce que le jeu final ressemble à ça, bien heureusement).

Des vraies images, et d’autres à venir ?

I just woke up and haven’t asked anyone yet but based on the scale hard to imagine it’s not real. Plus two protagonists and Vice City match what I reported earlier this year — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

En dehors du cadre de Vice City et de la présence d’un personnage masculin et d’un autre personnage féminin, Jason Schreier lui-même, qui a partagé des détails sur GTA 6 il y a quelques mois, semble confirmer que ces images pourraient être réelles.

« Je viens de me réveiller et je n’ai encore demandé à personne, mais d’après l’ampleur de a fuite, difficile d’imaginer que ce n’est pas réel. De plus, deux protagonistes et Vice City correspondent à ce que j’ai rapporté plus tôt cette année. »

On serait donc bel et bien en face des premières images non-officielles de ce GTA 6. Une fuite de cette ampleur est très rare pour un studio aussi secret que Rockstar, d’autant plus qu’elles proviendraient bien de sources internes.

L’utilisateur ayant fait fuité ces informations précise aussi qu’il serait en mesure de leaker le code source du jeu et d’autres assets, ce qui serait encore plus dommageable pour le studio. On attend maintenant de voir comment Rockstar va réagir à cette fuite sans précédent.