Goat Simulator 3 s’invite dans Fortnite : La chèvre arrive en skin

Les collaborations, Fortnite connait bien ça. Entre Dragon Ball, Moon Knight, Spider-Man ou encore Naruto, les skins sont nombreux. Il y a peu, on avait également appris l’arrivée d’un spectacle interactif avec Aya Nakamura, rien que ça. Aujourd’hui, c’est une autre star qui va faire son entrée dans le jeu, celle de Goat Simulator 3.

La Goat des skins

Pilgor débarque sur Fortnite. La célèbre chèvre arrive dans le jeu à succès d’Epic Games avec un skin à son effigie : mi-animal, mi-humain. Dès maintenant, il est possible de retrouver le skin dans le battle royale. Mais sous certaines conditions : pour récupérer la tenue, il faut effectivement avoir déjà précommandé Goat Simulator 3 sur l’Epic Games Store. Si vous l’avez fait (ou comptez le faire), vous recevrez automatiquement le skin en jeu. Il faut bien sûr posséder les deux jeux sur le même compte.

Pour les autres personnes qui aimeraient récupérer la tenue mais qui ne comptent pas précommander, sachez que celle-ci arrivera dans la boutique Fortnite plus tard. Il sera donc possible de l’acheter directement in-game à partir du 27 novembre 2022. Et si cela n’a pas suffit pour vous convaincre, la courte bande-annonce pour pousser la promotion du skin est indéniablement loufoque et mérite vraiment le coup d’œil.

Fortnite est disponible un peu partout. Goat Simulator 3 lui, arrive le 17 novembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une édition collector est également prévue.