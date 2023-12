Grosse promotion sur la Xbox Series X qui passe à seulement 389,99 €

Noël est passé mais tout le monde continue de faire des achats, que ce soit pour dépenser les chèques cadeaux obtenus sous le sapin ou pour profiter des ventes privées de certaines boutiques avant le lancement des soldes d’hiver. Même au rayon gaming, il est encore possible de faire le plein de bonnes affaires, et surtout dans le domaine des consoles de jeux, puisque l’on retrouve encore une fois la Xbox Series X en promotion à l’un de ses prix les plus bas jamais affichés.