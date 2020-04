Granblue Fantasy Versus : Zooey sera jouable le 28 avril

Après Chaos Bringer, Narmaya, Soriz et Djeeta, Zooey se prépare à intégrer le casting de Granblue Fantasy Versus. Elle sera jouable dès le 28 avril prochain sur PC et PlayStation 4.

Un Character Pass 2 confirmé

Arc System Works a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir le personnage, équipé d’une épée et d’un bouclier, montrer ses talents au combat. Comme pour les précédents contenus additionnels, Zooey est inclus dans le Season Pass vendu au prix de 29,99€ mais vous pourrez aussi vous la procurer individuellement contre la somme de 6,99€.

Le studio japonais a également dévoilé à la fin du trailer l’ajout de nouvelles quêtes principales pour le mode Histoire du jeu. Prévues pour l’été prochain et début 2021, celles-ci seront accessibles gratuitement. Un Character Pass 2 étoffant le roster de six nouveaux personnages est aussi en préparation et introduira en premier Belial cet automne.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC via Steam et PlayStation 4.