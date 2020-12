Le Granblue Fantasy Fes 2020 se déroulera du 12 au 13 décembre

Prévu initialement dans un format physique du 11 au 13 décembre dans la ville de Chiba, au Japon, le Granblue Fantasy Fes 2020 aura finalement lieu en ligne en raison de la crise sanitaire et se déroulera du 12 au 13 décembre prochain.

Une date de sortie pour Granblue Fantasy Relink ?

S’il faudra patienter jusqu’à demain pour connaitre le programme de l’événement, on sait déjà que, sauf contretemps de dernière minute, l’action-RPG Granblue Fantasy Relink devrait se dévoiler un peu plus et même révéler sa date de sortie. Cygames profitera sans doute aussi de l’occasion pour diffuser un trailer de gameplay mettant en scène le personnage de Yuel qui doit normalement rejoindre le casting de Granblue Fantasy Versus ce mois-ci.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4 tandis que Granblue Fantasy Relink est pour le moment toujours attendu à une date inconnue en exclusivité sur PlayStation 4.