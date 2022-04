Gran Turismo 7 se met à jour avec sa version 1.13 et ajoute de nouveaux véhicules

Gran Turismo 7 aura beaucoup fait parler de lui après sa sortie, mais pas forcément de la manière souhaitée par Polyphony Digital. Entre son économie discutables et des patchs qui ont compliqué la vie des joueurs et des joueuses, le jeu a eu droit à de multiples mises à jour pour corriger le tir, avec un studio qui reconnait s’être trompé et qui veut maintenant faire amende honorable. C’est donc dans ce contexte si particulier qu’intervient la mise à jour 1.13 du jeu.

Un peu de contenu gratuit en plus

Cette mise à jour 1.13 est donc disponible dès aujourd’hui pour Gran Turismo 7, et ajoute ainsi trois nouvelles voitures, à savoir :

Subaru BRZ GT300 ’21

Subaru BRZ S ’21

Suzuki Cappuccino (EA11R) ’91

Au rayons des autres nouveautés, on retrouve tout d’abord le tracé des 24 Heures de Spa-Francorchamps situé en Belgique, mais aussi Maisons de style Gassho à Ainokura et Fleurs de cerisier la nuit pour la section spéciale de Scapes, et trois événements de circuits mondiaux avec le Sunday Cup européenne 500, Clubman Cup japonaise 550 et Touring cars internationales 800.

Vous pouvez retrouver l’essentiel du patch note de la version 1.3 du jeu directement sur le site officiel de Gran Turismo 7. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.