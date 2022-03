Gran Turismo 7 : Polyphony Digital promet des changements avec plus de récompenses

Polyphony Digital a fait face à de nombreuses critiques ces derniers jours suite à la mise en place d’une mise à jour controversée sur Gran Turismo 7. Le studio était déjà visé par de nombreuses plaintes de la communauté suite à l’intégration de sa boutique remplie de micro-transactions, mais la dernière mise à jour, qui a empêché de jouer au titre pendant plusieurs heures, a réduit les récompenses de certaines courses, rendant le grind encore plus long (et donc la tentation de sortir la carte bleue encore plus grande). Après une justification maladroite qui n’a convaincu personne, Kazunori Yamauchi prend à nouveau la parole pour promettre des changements.

Une compensation pour les problèmes causés

Le président du studio revient donc en affirmant être à l’écoute de la communauté et de ses demandes, tout en présentant ses excuses via le PlayStation Blog :

« Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été fait sans donner d’explication claire à notre communauté. »

Pour compenser un peu cela, il déclare qu‘un pack de crédits non-achetés de 1 million Cr sera distribués à toutes les joueuses et joueurs possédant le titre (avant le 25 mars). Il faudra simplement se connecter au jeu avant le 25 avril pour le recevoir.

Le détail des futurs patchs

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il annonce que les récompenses de certaines courses lors des Évènements World Circuit ont été recalculées. Un patch sera alors lancé à la mi-avril avec plus d’événements, ainsi que les changements suivants :

Augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100% en moyenne.

Addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze.

Augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne.

Inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses.

Augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés dans les portefeuilles des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr.

Augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments.

D’ici là, d’autres patchs seront disponibles pour ajouter des voitures et des pistes en plus. Il indique alors que l’équipe travaille sur des mises à jour à court terme qui incluent les éléments suivants :

Augmenter les récompenses des évènements en temps limité au fur et à mesure de notre développement en service live.

Addition de nouveaux évènements World Circuit.

Addition de Courses d’Endurance aux Missions, y compris des courses de 24 heures.

Addition de Courses Contre la Montre En Ligne et de récompenses dépendant de la différence de temps entre celui du joueur et le temps le plus court.

Faire en sorte que les voitures puissent être vendues.

On attend maintenant de voir quand ces changements seront disponibles et s’ils suffiront à apaiser la grogne de la communauté.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS4 et PS5.