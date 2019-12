Un remake possible pour Gothic grâce à THQ Nordic

On avait appris, pendant cette année 2019, le rachat de Piranha Bytes par THQ Nordic. L’éditeur vient donc de fêter cette acquisition en voulant offrir un remake sur Steam de la célèbre licence Gothic. Une démo jouable est d’ailleurs disponible dès aujourd’hui pour les plus passionnés ou curieux.

Comment y participer ?

Le but premier de cette démo pour THQ Nordic est de récolter le plus de retours possible de la part des joueurs. Ainsi, cette preview sera accessible gratuitement aux joueurs possédant un titre développé par Piranha Bytes (Gothic, Risen, Elex).

Il est cependant à noter que ce jeu ne sera pas développé par le studio de développement du titre originel mais par une équipe tierce au sein de THQ Nordic : THQ Nordic Barcelona. Piranha Bytes aura cependant certainement un droit de regard sur le développement du projet.

Enfin, on peut témoigner de l’évolution graphique de ce remake par rapport au jeu de 2001, grâce à l’utilisation de l’Unreal Engine 4, au cours du trailer disponible sur la chaîne de THQ Nordic. Si le projet est validé suite à cette démo, on possède déjà une première indication sur sa date de sortie, via la page Steam du titre, prévue pour fin 2021.