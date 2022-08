Gotham Knights : Red Hood sort ses flingues pour protéger Gotham

Les personnages de Gotham Knights se présentent les uns après les autres, et puisque l’on a déjà pu voir ce que Nightwing, Batgirl et Robin avaient à nous dire, c’est logiquement au tour de Red Hood de montrer les muscles, ou plutôt son art de la gâchette. L’ancien Robin, qui a fait un petit tour vers la case « mort », est de retour plus puissant que jamais grâce à ses pouvoirs issus de Puits de Lazare, et nous montre ses capacités en vidéo.

Un Red Hood moins mortel, mais toujours brutal

Celui que l’on connait aussi sous le nom de Jason Todd est donc un combattant à part dans Gotham Knights, car même s’il pourra bien filer deux trois mandales au corps à corps, tout l’intérêt de son gameplay reposera sur ses armes à distance.

Mais attention, s’il utilisait des armes létale par le passé, sa réconciliation avec la Bat-Family et la mort de Batman lui ont fait changer ses méthodes. Maintenant, il jure de protéger Gotham en respectant les méthodes de Bruce, donc en ne tuant pas. Même lorsqu’il s’agit des membres de la Cour des Hiboux, qui vont mettre à feu et à sang la ville.

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 25 octobre prochain.