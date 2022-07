Gotham Knights : Batgirl casse quelques bouches avec ses tonfas dans un trailer, tandis que le Joker sera absent du jeu

La San Diego Comic-Con a ouvert ses portes hier, et si ce grand événement fait surtout parler de lui pour les adaptations de comics au cinéma, c’est parfois aussi le lieu pour en apprendre plus sur certains jeux vidéo. Warner Bros est bien présent à la fêter, et a décidé de nous parler de Gotham Knights avec un nouveau trailer, qui est cette fois-ci centré sur Barbara Gordon, autrement dit Batgirl.

Batgirl se déchaîne

Après s’être attardé sur la présentation de Nightwing et de Robin, Warner Bros se concentre sur le gameplay de Batgirl et nous montre pourquoi elle enfile à nouveau son costume, après une lourde rééducation. Tout comme Batman, il semblerait que le commissaire Gordon, autrement dit le père de Batgirl, soit aussi décédé (si l’on en croit la statue à son effigie).

De quoi obliger Barbara a reprendre du service, plus armées que jamais grâce à ses tonfas dernier cri, qui font des sacrés dégâts. Elle pourra aussi compter sur ses talents en capoeira, en kickboxing et en jui-jitsu pour calmer ses adversaires et protéger Gotham.

Pas de Joker cette fois, et un Batman vraiment mort

Durant le panel dédié à la présentation du jeu lors de la Comic-Con, on a également pu apprendre un détail qui a son importance. IGN rapporte que Patrick Redding (directeur créatif sur le jeu) a répondu à une question portant sur la présence du Joker ou non dans le jeu.

Il a alors simplement répondu que non, le Joker ne serait pas présent, mais il est un peu plus vague concernant une apparition éventuelle de Harley Quinn. Parmi les autres méchants, Redding mentionne qu’il n’y aura qu’un seul point d’interrogation du Riddler dans le jeu, sans doute pour faire écho aux innombrables collectibles du méchant que l’on trouvait dans Arkham Knight.

Il en a aussi profité pour indiquer que Batman est bien mort, et restera mort même après la fin du jeu, dissipant quelques doutes que l’on pouvait avoir ici.

Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 25 octobre prochain.