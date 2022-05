Gotham Knights ouvre ses précommandes pour ses différentes éditions

Warner Bros a enfin décidé de communiquer pleinement à propos de Gotham Knights avec l’arrivée de 13 minutes de gameplay, dans une vidéo qui a aussi annoncé l’arrivée d’une version collector pour le titre. Il fallait donc s’attendre à ce que les précommandes démarrent dans la foulée, et c’est désormais chose faite chez quelques revendeurs, qui listent déjà le jeu.

Où précommander Gotham Knights au meilleur prix ?

Gotham Knights vient donc d’ouvrir ses précommandes pour ses versions Standard, Deluxe, mais aussi Collector. Il est désormais possible de réserver son exemplaire du jeu chez Fnac, Micromania et Amazon, du moins sur PS5 et Xbox Series.

Car rappelons-le, les version PS4 et Xbox One ont été annulées par Warner Bros afin de se focaliser sur les dernières consoles, et produire un jeu plus abouti techniquement.

Edition standard

Edition Deluxe

L’édition Deluxe contient des bonus in-game avec des objets et surtout des skins supplémentaires pour tous les personnages. Elle est affichée à 94,99 € pour le moment.

Edition Collector

La version collector est quant à elle disponible en quantité très limité chez Micromania, mais il vous faudra être membre Premium sur le site pour pouvoir la réserver. Pour rappel, cette édition collector est affichée à 299 €.

Gotham Knights sortira le 25 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.