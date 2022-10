Gotham Knights présente un nouveau trailer de lancement, cette fois-ci avec une jolie cinématique

Afin de nous faire oublier quelque peu que plein de spoilers sont actuellement dans la nature suite à un artbook expédié un peu trop tôt, Warner Bros Games Montréal multiplie les prises de parole autour de Gotham Knights, en enchaînant les vidéos. On pensait avoir déjà visionné l’ultime trailer du jeu puisqu’une bande-annonce de lancement avait déjà été diffusée il y a quelques jours, mais le studio en publie aujourd’hui une toute nouvelle, sans aucune image in-game cette fois-ci.

Les nouveaux défenseurs de Gotham se rassemblent

Vous ne verrez pas d’images du jeu à proprement parler dans ce nouveau trailer, mais ce dernier n’en reste pas moins intéressant pour autant.

Cette bande-annonce nous offre une cinématique très agréable à regarder dans laquelle on peut voir nos quatre personnages (Robin, Batgirl, Red Hood et Nightwing) lutter contre leurs remords suite à la perte de leur père spirituel, Bruce Wayne. C’est donc à Alfred de leur rappeler qu’ils sont la relève de Batman et que Gotham a plus que jamais besoin d’eux pour faire face à la terrible Cour des Hiboux.

Allez, maintenant il ne reste vraiment plus que quelques jours à patienter puisque Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 octobre prochain.