Gotham Knights est victime d’une fuite massive, attention aux spoilers

Warner Bros Games Montréal entame la dernière ligne droite dans la communication autour de Gotham Knights, et il va sans dire que le studio aurait préféré éviter de devoir gérer des fuites autour de l’histoire du jeu. Alors que le titre sort maintenant dans un peu moins de deux semaines, des spoilers massifs circulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux en révélant des points clés de l’intrigue, mais aussi l’identité de certains personnages présents dans le jeu, ce que le studio déplore. Rassurez-vous, vous ne retrouverez aucun spoiler ici.

I can't begin to understand why would anyone spoil a story (whether it's a game, a movie, a book, whatever) for others.

