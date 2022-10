Gotham Knights se prépare pour sa sortie avec un trailer bourré d’action

On commence à bien le connaitre étant donné qu’il multiplie les présentations, mais Gotham Knights a droit à un nouveau trailer aujourd’hui, qui lui fait office de trailer de lancement. La presse a pu approcher le titre il y a quelques jours pour des impressions finales, et il nous tarde maintenant de poser les mains dessus pour voir ce que vaut cette aventure Batman sans Batman. D’ici là, on se contente de cette nouvelle vidéo.

La relève de Batman est assurée

Warner Bros Games nous offre aujourd’hui un trailer survolté qui nous rappelle que Bruce Wayne n’est plus de ce monde, ce qui veut dire que la protection de Gotham doit maintenant être assurée par ses protégés que sont Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin.

Ensemble, ils doivent faire face à la menace de la Cour des Hiboux et de leur armée, mais pas seulement, puisque des vilains iconiques viendront aussi semer la zizanie en ville avec la présence de Gueule d’argile, Harley Quinn ou bien Mr Freeze, sans oublier le Pingouin et sans doute d’autres qui sont encore cachés.

Plus que quelques jours avant de découvrir tout cela, puisque Gotham Knights sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 octobre prochain.