Gotham Knights : Seulement 30 FPS sur PS5 et Xbox Series, et un mode coop à 4 prévu pour novembre

Dès la semaine prochaine, vous serez en mesure d’arpenter à nouveau les sombres ruelles mal famées de Gotham en compagnie de Nightwing, Batgil, Robin et Red Hood dans Gotham Knights. Le titre a bénéficié d’une grande campagne pas de promotion avec non pas un, mais deux trailers de lancement, mais il y avait encore quelques détails que Warner Bros Games Montréal conservait bien au chaud. On apprend donc aujourd’hui une bonne nouvelle, ainsi qu’une autre nettement moins réjouissante, surtout pour les joueurs et joueuses consoles.

Une version next-gen pas si next-gen

ICYMI: Gotham Knights on consoles (PS5 and XSX/S) runs at 30 FPS; no performance mode available pic.twitter.com/8rPCEUNJ5M — Nibel (@Nibellion) October 15, 2022

Autant commencer par la moins bonne nouvelle en premier : Gotham Knights ne dépassera pas les 30 FPS sur PS5 et Xbox Series. Au lancement, aucun mode « performance » ne sera disponible pour le jeu, donc pas de 60 FPS. Ce qui semble être une petite aberration en 2022 pour un titre qui sort uniquement sur les consoles de nouvelle génération.

Fleur Marty, productrice du jeu, justifie cela par la présence de la coopération :

« Avec les types de fonctionnalités que nous avons de notre jeu, comme le fait de fournir une expérience en coopération inaltérée dans notre monde ouvert très détaillé, ce n’est pas aussi simple de baisser la résolution pour avoir un framerate plus élevé. Pour cette raison, notre jeu n’a pas de mode performance/qualité et tournera en 30 FPS sur consoles. »

Très bien, mais quid des personnes qui jouent essentiellement en solo ? On aurait pu imaginer que le studio trouve une solution pour augmenter le framerate lorsqu’il n’y a pas d’autres joueurs dans les environs, mais ça n’est visiblement pas le cas.

Le jeu à 4 possible, mais à quelques conditions

Gotham has thrown down a new gauntlet. Heroic Assault, the free 4-player co-op experience, is coming to #GothamKnights November 29, 2022. Learn more at https://t.co/cDNfcheGrw pic.twitter.com/v3tU7DQvPh — Gotham Knights (@GothamKnights) October 14, 2022

Histoire de faire un peu passer la pilule, le studio a annoncé dans le même laps de temps que le jeu allait avoir droit à une mise à jour gratuite en novembre, qui apportera un nouveau mode de jeu.

Celui sera nommé Assaut Héroïque, et sera séparé de l’aventure principale. Dans ce mode, vous pourrez enfin jouer en coopération jusqu’à 4, mais pas en vous baladant dans Gotham librement. Il s’agira ici d’accomplir des séries de défis dans des environnements en arènes, avec une progression sur 30 paliers différents.

Ce mode 4 joueurs sera disponible gratuitement, et sortira le 29 novembre prochain.

Gotham Knights sortira quant à lui sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 octobre prochain.