Gotham Knights : Une édition collector massive est annoncée

Gotham Knights fait enfin son grand retour sur la scène médiatique après un long silence, et le titre de Warner Bros Games nous a aujourd’hui présenté plus de 13 minutes de gameplay en compagnie de Nightwing et de Red Hood. Puisque la machine marketing semble enfin se mettre en route, il était tout naturel pour l’éditeur de préciser les différentes éditions à venir pour son jeu, notamment en levant le voile sur une édition collector.

Quel est le contenu de l’édition collector de Gotham Knights ?

Cette édition collector promet d’être massive, puisqu’elle coutera la coquette somme de 299 €. Un sacré paquet d’argent qui sera surtout justifié par la très grand figurine exclusive à cette édition, qui rassemblera les quatre protagonistes avec son certificat d’authenticité.

Voici l’ensemble du contenu de l’édition collector :

Le jeu Gotham Knights dans Deluxe Edition

Un Ledbook de 16 pages

Un pin’s de collection avec réalité augmentée

La carte de Gotham City

La figurine représentant Nightwing, Red Robin, Red Hood et Bat-Girl

Le DLC Pack visionnaire avec les costumes inspirés par Batman: La Relève et des skins Knighwatch

Des skins « Prométhium » de la nouvelle garde

Les précommandes de cette édition ne devraient pas tarder à ouvrir, et on imagine que comme pour toutes les éditions limitées, les stocks partiront bien vite, malgré le prix.

Gotham Knights sortira le 25 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.