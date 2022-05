Gotham Knights : Le directeur créatif explique les changements concernant Red Hood, Nightwing et Batgirl

Lorsque Gotham Knights a à nouveau montré du gameplay, il n’a pas forcément remporté l’adhésion totale du public, étant donné qu’il amenait des choses auxquelles on était pas forcément préparé. Comme le gameplay de Red Hood par exemple, qui se battra bien à l’aide de ses armes à feu, mais aussi grâce à des pouvoirs mystiques, ce qui a de quoi en désarçonner certains. Le directeur créatif du jeu, Patrick Redding s’est exprimé à ce sujet lors d’une séance de questions-réponses sur Discord (relayé par Eurogamer), où il est aussi revenu sur les personnages de Batgirl et Nightwing.

Le directeur créatif défend les choix de l’équipe

Dans le cas de Red Hood, il explique alors que le personnage sera toujours hanté par sa résurrection, et que ses pouvoirs lui proviennent justement du Puits de Lazare :

« Nous avons vraiment aimé l’idée qu’au fur et à mesure que Jason commence à affronter le traumatisme de mourir et d’être ramené à la vie, il commence à pouvoir puiser dans certaines capacités perdues. De la même manière qu’il a essayé de se réinventer d’anti-héros en héros tout en conservant ses forces, il découvre qu’il peut canaliser ces talents mystiques d’une manière qui lui est familière : par son physique et dans la façon dont il bouge, mais aussi dans comment il se bat et même comment il utilise ses armes. Nous verrons que le saut mystique n’est qu’une seule manifestation de ses pouvoirs. »

Il faut donc s’attendre à ce que le personnage ait droit à d’autres pouvoirs mystiques au fil de l’aventure. Dans le même temps, Patrick Redding revient sur l’équipement de Nightwing et surtout sur son planeur motorisé, qui va l’aider à se mouvoir en ville :

« Le planeur est conçu pour étant un peu improvisé et dépendant de ses aptitudes athlétiques extrêmes, ce qui correspond à l’approche de Nightwing. Voler avec donne une sensation si différente de celle avec Batgirl en planant, et ça se marie très bien avec ses mouvements de saut et de parkour »

Enfin, à propos de Barbara Gordon, alias Batgirl, il explique comment elle peut remarcher après avoir subit l’attaque du Joker :

« Comme pour beaucoup de nos personnages et d’éléments de l’intrigue, les circonstances entourant les blessures de Barbara diffèrent de manière importante de la façon dont elles ont été décrites dans les bandes dessinées. Barbara a subi plusieurs opérations chirurgicales suivies de beaucoup de thérapies physiques et de gestion de la douleur dans Gotham Knights. »

Il explique aussi avoir travaillé avec l’association AbleGamers pour en apprendre plus sur les blessures à la colonne vertébrale et sur comment les personnes touchées essayent de retrouver leur mobilité. On apprend alors que Batgirl aura des gadgets au sein de son costume qui protégeront sa colonne.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est disponible en précommande.