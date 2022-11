Goodbye Volcano High est encore repoussé, le jeu narratif avec des dinosaures attendra 2023

Et un de plus. Goodbye Volcano High est désormais un habitué des reports, après nous avoir fait faux bond l’année passé. A l’époque, ce report avait été justifié par reboot scénaristique opéré juste avant l’annonce du jeu, ce qui avait considérablement changé les plans. Aujourd’hui, le studio KO_OP se voit être forcé de reporter son prochain titre pour d’autres raisons, principalement liées à la pandémie et à l’ambition de l’équipe.

Les dinos nous donnent rendez-vous pour l’été prochain

Vous n’êtes pas sans savoir que la pandémie n’a pas affecté tous les studios de la même manière. Si les grosses équipes ont vite trouvé le moyen de travailler à distance tout en ne perdant pas en efficacité, la situation a été plus difficile à gérer pour certains studios indépendants.

KO_OP avait déjà pointé du doigt ce phénomène en 2021, et les problèmes ont continué en 2022. Mais l’équipe veut surtout préciser que ce nouveau report est aussi lié à l’échelle du projet, ce dernier étant très gros pour un si petit studio :

« Nous nous soucions beaucoup de ce jeu et de l’histoire que nous racontons, à tel point que nous voulons offrir quelque chose qui correspond à ce que nous avons toujours envisagé. C’est ce que vous méritez ! Nous comprenons que ce retard puisse être décevant, mais nous sommes convaincus que c’est la bonne décision et que l’attente en vaudra la peine. »

Goodbye Volcano High n’est donc plus prévu pour cette année, mais pour l’été 2023, sans plus de précisions pour l’instant. Un nouveau teaser a été dévoilé pour nous faire patienter jusqu’à ce que de nouvelles informations sur le jeu soient diffusées.