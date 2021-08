Goodbye Volcano High est reporté à 2022 en expliquant que son scénario a eu droit à un reboot

Alors qu’il était présent durant la grande conférence PS5 de l’an dernier, Goodbye Volcano High a été porté disparu depuis, à l’image des reptiliens qu’il met en scène. Ce silence s’explique en réalité par un changement de direction narrative, avec une histoire complétement rebootée et le studio indépendant KO_OP qui nous annonce un report pour le jeu.

Une nouvelle histoire et une pandémie qui changent tout

On l’attendait pour cette année, mais Goodbye Volcano High rejoint la longue liste des jeux prévus pour 2021 qui ne sortiront qu’en 2022. Bien entendu, la pandémie a joué un rôle dans ce report, mais on nous explique que c’est surtout le reboot scénaristique qui a eu lieu en juin 2020 pour le jeu qui est à l’origine de ce retard.

L’équipe explique alors ne pas vouloir subir de crunch, et de ne pas se forcer à se mettre dans des situations stressantes pour absolument sortir le jeu dans les délais (ce qui est compréhensible), et demande ainsi le soutien de la communauté, tout en s’excusant pour le retard.

Le reboot en question a permis de focaliser un peu plus l’histoire sur le quotidien des personnages plus que sur la fin du monde en elle-même, afin de raconter quelque chose de plus intime selon les scénaristes.

On attend donc de voir le résultat dès l’année prochaine, sur PC (Steam), PS4 et PS5.