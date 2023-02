Goodbye Volcano High : Le jeu narratif rempli de dinosaures obtient enfin une date de sortie

Voilà bientôt trois ans que Goodbye Volcano High nous fait attendre. Ce jeu narratif à la direction artistique atypique avait été présenté en juin 2020 aux côtés de nombreux autres titres pour fêter l’arrivée de la PS5 à la fin de cette même année, mais depuis, le jeu a enchaîné les reports. La pandémie a été plus difficile à gérer que ce qui était prévu par le petit studio KO_OP, mais depuis son reboot en interne, le projet est enfin sur des bons rails et il avait quelque chose à nous dire lors du dernier State of Play.

Quand la fin de l’adolescence devient la fin du monde

Le titre a donc eu droit à un nouveau trailer durant la dernière émission de Sony, avec un peu plus de gameplay au passage. On sait maintenant que le jeu devrait alterner entre des phases façon visual novel et des séquences de jeu de rythme, étant donné que les personnages que l’on suivra feront partie d’un groupe de musique.

Les personnages en question seront donc des dinosaures, qui se trouvent à la fin de leur adolescence et qui se préparent à assister à la fin du monde. Un pitch original qui a le mérite de rendre curieux et que l’on pourra mieux découvrir le 15 juin prochain, date de sortie du jeu.

Goodbye Volcano High sera disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.