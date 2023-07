Goldorak: Le Festin des Loups dévoile enfin sa date de sortie

La « Goldodate » est là

Microids annonce que Goldorak: Le Festin des Loups sera disponible le 14 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Comme beaucoup d’autres jeux ces temps-ci, la version Switch attendra l’année 2024 sans plus de précisions. On sait que le titre est particulièrement attendu chez les fans français étant donné que le dessin animé a marqué les esprits de bon nombre d’enfants des années 70/80.

Notons que la date de sortie esquive tous les gros AAA du mois de septembre et du mois d’octobre. Etant donné que la version Switch est repoussée, il n’a même pas besoin d’être inquiété par Super Mario RPG qui sort quelques jours après lui. Si vous voulez en savoir plus sur la série créée par Gō Nagai et la Toei Animation, nous avons récemment sortie une vidéo qui récapitule toutes les informations sur le jeu, en plus de présenter la licence aux néophytes.

Toutes les éditions pour Goldorak: Le Festin des Loups

On rappelle que Microids fait les choses en grand pour cette sortie avec plusieurs éditions à la clé en dehors de l’édition standard.

Edition Deluxe

Cette édition Deluxe de Goldorak: Le Festin des Loups comprend :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

Un Poster

Edition Collector

Cette édition Collector de Goldorak: Le Festin des Loups comprend :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

Un Poster