God of War Ragnarok : Toujours pas de report pour le jeu, Cory Barlog demande aux fans d’être patients

Les fans de God of War commencent à perdre patience face au mutisme de Santa Monica Studios et de PlayStation, qui n’ont toujours rien dévoilé à propos de God of War Ragnarok depuis son premier trailer. Plusieurs insiders et journalistes avaient alors indiqué que ce silence prendrait fin aujourd’hui, le 30 juin, avec une possible annonce autour du jeu. Cela pourrait finalement ne pas arriver, mais ce n’est pas un signe que le jeu est repoussé pour autant, comme le confirme à nouveau le directeur créatif du studio, Cory Barlog.

dear all,

if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.

so please, be patient.

I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.

we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF

— cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022