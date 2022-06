Accueil » Actualités » God of War Ragnarok pourrait avoir un State of Play dédié à la fin du mois

Attendu durant le « Non-E3 » du mois de juin, God of War Ragnarok pourrait avoir finalement droit à une présentation en toute fin de mois avec, on imagine, un State of Play entièrement dédié à l’exclusivité de Sony. L’information nous vient du mystérieux insider de Twitter, « The Snitch ». Une information à prendre avec des pincettes comme toujours même si le palmarès du bonhomme lui donne une certaine crédibilité.

Un State of Play God Of War Ragnarok pour le 30 juin ?

La suite des aventures de Kratos et Atreus se fait attendre, et bien que le titre soit toujours prévu pour cette année 2022, il nous faudra une confirmation officielle pour définitivement le croire. L’insider de Twitter, « The Snitch », a posté un gif de God of War avec les chiffres « 1110 ». Malgré ce message énigmatique, on en conclu logiquement qu’il s’agit d’un nombre binaire qui se traduit par « 30 » lorsqu’on le convertit en nombre décimal.

Si l’on se base sur les précédentes « prédictions » de l’intéressé, il est souvent question d’évènements ou d’annonces imminentes. On rappelle qu’il avait vu juste pour les apparitions de Hollow Knight Silksong, Persona 3, 4 et 5 sur Xbox ou encore la totalité des jeux du dernier State of Play. On peut donc en conclure qu’une annonce, ou plus probablement un State of Play spécial God of War, se tiendra le 30 juin prochain.

Notons également que Cory Barlog, le réalisateur du jeu, est récemment redevenu actif sur le réseau social twitter. On peut le voir comme un signe de plus.

God of War. I just can’t get into it. Too many gods. So much war. Shockingly… not enough “of’s” Go figure. ¯_(ツ)_/¯ https://t.co/2OY0posl7h — cory barlog (@corybarlog) June 24, 2022

Réponse dans quelques jours car, si State of Play il y a, Sony ne manquera pas de le communiquer en amont.