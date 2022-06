God of War Ragnarok : Pas de report en 2023 mais une sortie pour novembre, la date bientôt annoncée ?

Malgré ce qu’indiquaient certaines rumeurs peu crédibles, God of War Ragnarok n’était pas présent durant la cérémonie du Summer Game Fest, au plus grand dam des fans de Kratos. Etant donné que le titre est prévu pour 2022, aux dernières nouvelles du moins, il peut sembler étonnant de voir Sony faire l’impasse sur une présentation du jeu en juin, et cela a de quoi en inquiéter certains, qui pensent déjà que cet épisode a été repoussé discrètement en 2023. Mais Jason Schreier de Bloomberg vient aujourd’hui mettre fin à ces craintes, avec une période de sortie à la clé.

Pas de report, pour l’instant

Le journaliste a une nouvelle fois fait appel à ses sources, et même si on restera prudent, difficile de ne pas lui accorder de crédit (rappelez-vous, c’est lui qui avait dévoilé l’existence du remake de The Last of Us avant tout le monde).

Dans un nouvel article publié sur Bloomberg, il raconte alors que malgré les rumeurs et les craintes, God of War Ragnarok n’a pas été reporté à 2023 pour le moment. Cela pourrait bien entendu arriver au cours des prochains mois étant donné que les conditions actuelles sont propices à des reports de dernière minute, mais à ce moment précis, ce n’est pas le cas.

Quand sera annoncée la date de sortie de God of War Ragnarok ?

Il indique aussi que le jeu était initialement prévu pour septembre, mais a été décalé pour sortir dans le courant du mois de novembre. Ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi Sony a préféré glisser The Last of Us Part I à la rentrée, histoire d’avoir un gros jeu en septembre avant l’arrivée de Kratos et Atreus.

Deux de ses sources affirment que Sony prévoit de dévoiler la date de sortie dans le courant du moins de juin. Etant donné que le State of Play est passé, ainsi que le Summer Game Fest, on peut se dire que le jeu aura droit à sa propre émission dans les jours à venir, à moins qu’il ne se contente d’un seul trailer contenant cette information. Après tout, le dernier épisode avait révélé sa date de sortie sans attendre de conférences ou de présentations exclusives, donc c’est tout à fait envisageable.

Bref, si l’on en croit les propos du journaliste, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que l’on réentende parler du jeu, en espérant qu’il sorte bien cette année comme prévu.