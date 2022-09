Accueil » Actualités » God of War Ragnarok s’attarde un peu plus sur ses 60 options d’accessibilité

Game Informer a réussi a mettre la main sur plusieurs exclusivités autour de God of War Ragnarok, et il faut dire que cela fait du bien de découvrir un peu plus les jeux ces derniers jours, sans pour autant être trop spoilé par ce que l’on voit. De quoi faire patienter jusqu’à un PlayStation Showcase, surtout que l’on peut régulièrement voir le jeu en mouvement, que ce soit via ses combats ou via une vidéo qui nous parle de level-design. Le site révèle aujourd’hui une autre vidéo qui concerne cette fois-ci les options d’accessibilité du jeu.

Une aventure plus accessible que jamais

En mai dernier, un billet du PlayStation Blog nous avait déjà parlé de ce jeu, une façon de montrer qu’il est important pour l’équipe (et pour de plus en plus de studios). On voit aujourd’hui très rapidement à quoi ces options vont ressembler, en se basant sur des besoins liés à la vision, à l’écoute et aux capacités moteur des personnes en situation de handicap.

On retrouve aussi des aides que l’on peut attribuer au touchpad de la DualSense, pour mieux nous aider à naviguer dans le jeu, et des options permettront de rendre les puzzles environnementaux plus faciles, tout comme la visée qui sera rendue plus simple si vous le souhaitez. C’est près de 60 options d’accessibilité qui nous attendent en jeu afin que le maximum de personnes puisse vivre cette aventure sans blocage.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.