God of War Ragnarok : Le royaume de Svartalfheim se dévoile à travers un peu de gameplay

En attendant des nouvelles d’un vrai State of Play consacré au jeu ou d’un PlayStation Showcase qui nous en dirait un peu plus, God of War Ragnarok continue d’être la vedette chez Game Informer, qui a réussi à obtenir l’exclusivité sur certains détails à propos du jeu. Après nous avoir présenté des séquences de combat où l’on pouvait voir les nouvelles capacités de Kratos, place à un peu d’exploration avec des nouveautés concernant le level-design du jeu.

Kratos et Atreus en bateau au royaume des Nains

On le sait depuis un moment, God of War Ragnarok nous présentera un périple qui s’étendra à travers les Neuf Royaumes, ce qui veut dire que l’on va traverser des lieux inédits qui n’étaient pas présents dans le dernier opus.

Aujourd’hui, on découvre le royaume de Svartalfheim, et plus précisément la cité de Niðavellir, qui était déjà présente dans le premier trailer du jeu. Cette vidéo de gameplay s’attarde sur les mécaniques au sein de ce niveau avec Kratos qui pourra par exemple geler les geysers pour former des plateformes, ou faire exploser des machines à l’aide de ses Lames du Chaos.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.