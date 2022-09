God of War Ragnarok montre quelques extraits de gameplay avec des combats brutaux

Puisque Sony ne s’est toujours pas décidé à accordé un State of Play complet à God of War Ragnarok, le jeu va se montrer ailleurs, à deux mois seulement de sa sortie. Le titre de Santa Monica Studio fait la couverture du dernier numéro de Game Informer, et pour l’occasion, le site a pu approcher de près le jeu et poser plein de questions aux développeurs, tout en ayant l’exclusivité de certaines vidéos, à commencer par celle publiée aujourd’hui.

Kratos n’a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture

Les détails sur le nouveau système de combat, ou plutôt sur l’amélioration du système du jeu précédent, étaient déjà connus puisque Game Informer avait déjà lâché les informations plus tôt cette semaine.

Mais cette fois-ci, on peut enfin voir le jeu en mouvement, avec des séquences de combat où Kratos fait un carnage avec ses armes qu’il peut désormais infuser de glace ou de feu avec la touche Triangle. La devise de ce système de combat, c’est « Play with your food », autrement dit « jouez avec votre nourriture », une façon de dire que Kratos et Atreus sont maintenant des machines de guerre, qui vont ne faire qu’une bouchée du menu fretin.

On attend maintenant d’en voir un peu plus avec le site qui devrait publier de nouveaux extraits de gameplay dans les jours à venir. Mais on attend surtout un PlayStation Showcase, il serait temps.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.