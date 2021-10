Shawn Layden (ex-PlayStation) explique pourquoi Sony a commencé à porter ses jeux sur PC

Shawn Layden est bien loquace sur son ancienne entreprise depuis qu’il a plié bagage. Il y a peu, l’ex-responsable des studios PlayStation exprimait son pessimisme face à la croissance inévitable du coût de développement des futurs AAA, notamment chez Sony, et il a récemment exprimé son point de vue concernant la stratégie du constructeur à sortir des jeux sur PC.

Jamais du day one sur PC ?

Dans une interview avec What’s Up PlayStation, Shawn Layden revient sur ce sujet en expliquant comment est née l’idée de porter des titres PlayStation sur PC. Et c’est en réalité assez simple (l’argent) :

« L’idée d’aller sur PC – et je pense que vous ne verrez jamais PlayStation sortir des jeux sur PC day one, mais vous savez, ne jamais dire jamais – mais la stratégie lorsqu’on développait cela quand j’étais là était que nous devions aller là où étaient les nouveaux clients, les nouveaux fans. Nous avons besoin d’aller où ils se trouvent car ils ont décidé de ne pas venir à la maison, alors je dois aller dans la leur. »

Il précise tout de même que cette stratégie est surtout viable pour des titres qui sont sur le marché depuis pas mal de mois, afin de montrer aux personnes ce qu’ils manquent en étant pas chez PlayStation day one. Il n’y a aucune perte à prévoir dans cette stratégie selon lui.

Un point de vue partagé par Sony actuellement, qui prévoit de sortir prochainement Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC, en plus d’avoir racheté le studio Nixxes qui devrait aider aux portages PC des jeux first party du constructeur.